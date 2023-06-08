Eşe Babalar Günü mesajları ve duygusal sözler, yaklaşan Babalar Günü dolayısıyla araştırılıyor. Bu özel günde çocuklarının babasına anlamlı sözler göndererek onu mutlu etmek isteyen kadınlar için kocaya, eşe Babalar Günü mesajı ve anlamlı sözleri haberimizde derledik. İşte Baba adaylarına, Kocaya, Eşe Babalar Günü mesajları ve duygusal sözler

KOCAYA, EŞE BABALAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ



Bu zorlu ve çetin hayatta, huzurlu bir nefes aldığım tek yer senin yanındır. Babalar günün kutlu olsun canım kocam.

Senin gibi bir kocaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım Babalar Günün kutlu olsun.

Dünyadaki en büyük varlığım çocuklarımın babası, bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar günün kutlu olsun canım eşim.

Okuduğum en güzel ve gizemli kitapsın sen canım kocam. Seni öyle seviyorum ki bunu anlatmaya kelimeler yetmez. Dünyanın en yakışıklı eşi, Babalar Günü kutlu olsun.

Evimizin güneşi bir tanesi olan canım eşime kucak dolusu sevgi ve saygılarımla. Babalar günün kutlu olsun.

Yaşanacak güzellikler gözlerinde ki ışık gibi umut verici olsun, umutların kalbin gibi temiz olsun, temiz umutların seni huzurla doldursun, babalar günün kutlu olsun.

Sen gönlüme düşen bir cemresin ve seninle yeşerdim sevgilim. Seni çok seviyorum her şeyim. Babalar Günü kutlu olsun.

Seni tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sana eşim diye bildiğim için çok şanslıyım. Babalar günün kutlu olsun bir tanem.

Sen benim hayat arkadaşım ve en kıymetlimsin. Allah'ım sana sağlık, afiyet versin başımızdan ayırmasın. Babalar günün kutlu olsun...

Huzur ve dert ortağım babalar günün kutlu olsun.

Kalbim taştan kayadan olsa, sıcacık sevgi dolu bakışınla erir giderim. Gözlerinden bir damla yaş düşse bu dünyayı ateşe veririm. Sen benim kıymetlimsin! Babalar günün kutlu olsun hayatım.

Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun... Babalar Günün kutlu olsun.

Bu gözler seni gördü başkasını görmez artık, bu yürek senle güldü başkasıyla gülmez artık, bu gönül seni sevdi başkasını sevmez artık, bu ömür senle biter başkası olmaz artık. Babalar günün kutlu olsun bir tanem.

Benim canım eşim. Yeryüzünde ki en yakışıklı ve iyi bir baba olduğun sana çok teşekkür ederim. Babalar günün kutlu olsun canım.

Hayatımın anlamı, her şeyim. Seninle başladı bu masal ve seninle biter. Dünyanın en iyi babasısın. Babalar günün kutlu olsun hayatım.

Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini bana hatırlatan, çocuklarımın babası benim sevgili kocam... Babalar günün kutlu olsun.

Sana layık bir eş olmak için hayatım boyunca çalışacağıma bu mutlu günde bir kez daha söz veriyorum. Babalar gününü kutlarım canım eşim

Varlığıyla bize güven ve huzur veren biricik babalarımızın babalar günü kutlu olsun.

Rabbim bana harika bir EŞ ve çocuklarımız için iyi bir baba verdi. Hayatımda böyle bir nimet olduğun için ALLAH'A şükrediyorum. Babalar günün kutlu olsun!

Ömrümün sonuna kadar yanı başından ayrılmayacağıma söz veriyorum. Babalar gününü evlatlarınla beraber kutlarız.

Bu dünyada acıya, kedere, yokluğa hatta ölüme bile alışabilirim.Ama sensizliğe ve sensiz kalmaya asla alışamam. Babalar gününü kutlarım bir tanem.

Dünyanın en yakışıklı eşi, en iyi babası Babalar Günü kutlu olsun.

Sen gönlüme düşen bir cemresin ve seninle yeşerdim sevgilim. Seni çok seviyorum her şeyim. Babalar Günü kutlu olsun.

BABA ADAYLARINA BABALAR GÜNÜ İÇİN DUYGUSAL SÖZLER



Zorlu yaşam mücadelesinde senin yanın en huzurlu yer. Çocuğumuz için de böyle olacağından eminim. Babalar Günün kutlu olsun...

Sen önce iyi bir eş oldun bana. Doğacak çocuğumuza da iyi bir baba olacağına eminim. Seni çok seviyoruz babamız. İlk Babalar Günün kutlu olsun.

Bilmiyorsun ama bugün senin ilk Babalar Günün... Hayalini kurduğumuz ailemiz büyüyor. Bir evladımız olacak. Babalar Günün kutlu olsun sevgilim. Seni çok seviyoruz.

Bana olduğun gibi yavrumuza da en güzel hediye sen olacaksın. Babalar Günün kutlu olsun.

Önümüzdeki yıl kucağımda kızımız/oğlumuzla kutlayacağım bu önemli günde, bu yıl sadece ben ve koca karnımla yetinmelisin. Seni çok seviyorum ve en harika baba olacağını biliyorum.

Hayat arkadaşım, en büyük sırdaşım, bugünüm ve yarınım. Doğacak çocuğumuz ile ailemiz tamamlanacak. İlk Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.

Kelimelerle anlatılamayan fedakârlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "BABA" derdim. Kendi babamdan sonra senin de çok iyi bir baba olacağına eminim. Babalar günün kutlu olsun canım eşim.

Babalar günü ne zaman 2023, hangi güne denk geliyor? Babalar günü nasıl ortaya çıktı?

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