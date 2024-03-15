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Baba 'Doktor B' savcılığa çağrıldı... Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme

17 yaşındaki Timur Cihantimur'un Murat Oğuz Aci'ye çarparak ölümüne neden ve Türkiye'nin gündemine oturan olayda yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili soruşturmada Timur Cihantimur'un 'Doktor B' adıyla ünlü babası Bülent Cihantimur'un savcılığa çağrıldığı ortaya çıktı.

15 Mart 2024 Cuma 09:41 - Güncelleme:
Baba 'Doktor B' savcılığa çağrıldı... Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme
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Türkiye'nin konuştuğu ölümlü trafik kazasında, 17 yaşındaki oğlunu önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçıran anne Eylem Tok'un yer aldığı soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

'DOKTOR B' ADIYLA ÜNLÜ BABA SAVCILIĞA ÇAĞRILDI

Tüm bu olaylar yaşanırken, soruşturma kapmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Bu soruşturmada kazayı yapan Timur Cihantimur'un 'Doktor B' adıyla ünlü babası Bülent Cihantimur'un ifadesi alınıp alınmadığı merak ediliyordu. İfadesi alınmadığı ortaya çıkan baba Bülent Cihantimur, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı tarafından savcılığa davet edildi. Daveti doğrulayan Murat Oğuz Aci'nin Avukatı Hacı Orhan, babanın henüz bu davete karşılık vermediğini belirtti. Bu davet üzerine babanın savcılığa giderek ifade vermesi bekleniyor.

Fotoğraftaki: 'Doktor B' adıyla ünlü Bülent Cihantimur

ŞİRKET ÇALIŞANI TUTUKLANMIŞTI

Önceki gün gözaltına alınıp adliyeye çıkarılan şirket çalışanı Ayşe Ceren A. Eylem Tok ile oğlunun "Kaçış planını organize ettiği" suçlamasıyla tutuklandı. Olay sonrası araçta bir yaralıya ait kayıp telefonu bularak polise götürüp teslim eden şirket şoförü A.K. hakkında da Adli Kontrol kararı verilerek yurt dışına çıkma yasağı konuldu.

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