Baba Esed'in heykeli Şam meydanında sürüklendi

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle Baas rejimi, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçtı.

Esed rejiminin devrilişi, Şam sokaklarında coşkuyla kutlanırken Emevi Meydanı'nda toplanan kalabalık Beşar Esed'ın babası Hafız Esed'in heykelini sokaklarda sürükledi.

O anlara 24 TV ekibi yakından tanıklık etti.

Hafız Esed'in heykelini bir kamyonet arkasına bağlanarak, sürükleyen Suriyeliler, tekbir getirerek Esed karşıtı sloganlar attı.

24 TV Muhabiri Deniz Zeybek, "Şam'ın özgürlüğü pek çok noktada kutlanıyor" ifadelerini kullandı.