Güncel

Baba ile 3 oğluna kurşun yağdı: 1 kişi hayatını kaybetti

Karaman'da çıkan silahlı kavgada yaralanan baba ve üç oğlundan 1'i hayatını kaybetti.

AA7 Ocak 2026 Çarşamba 17:07 - Güncelleme:
Baba ile 3 oğluna kurşun yağdı: 1 kişi hayatını kaybetti
M.K, Kirişçi Mahallesi 49. Sokak'ta tartıştığı M.Ş. (69) ile oğulları K.Ş. (39), H.A.Ş. (27) ve Yunus Emre Ş'yi (31) silahla vurarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

BABA İLE ÜÇ OĞLUNA KURŞUN YAĞDI

Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kayıtta, tarafların tartışması, yaşanan arbede ve şüphelinin silahla baba ile üç çocuğuna ateş etmesi yer alıyor.

SALDIRI ANI KAMERADA

