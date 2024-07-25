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Baba ile engelli kızı ölü bulundu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bir baba ile engelli kızı ölü olarak bulundu.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 16:03 - Güncelleme:
Baba ile engelli kızı ölü bulundu
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Meydan Mahallesi'ndeki yazlık eve bahçe işleri için engelli kızı Simge Uluyol (24) ile giden Muammer Uluyol (61), bir süre sonra telaşlı şekilde eşi Hamide Uluyol'u telefonla arayarak acil gelmesini istedi.

Eve giden Hamide Uluyol, kızı Simge'yi evin bahçesinde hareketsiz yatarken, eşi Muammer'i de odunlukta iple asılı halde buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, baba ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ilk bulgularına göre Simge'nin babası tarafından boğularak öldürüldüğü, baba Muammer'in de kendini asarak yaşamına son verdiği üzerinde duruluyor.

Baba ve kızın cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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