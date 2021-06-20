Baba ile ilgili şiirler: En güzel Babalar Günü şiirleri (1,2,3 kıtalık kısa baba şiirleri)

20 Haziran 2021 Pazar 11:01 - Güncelleme: 20 Haziran 2021 Pazar 11:01

Baba ile ilgili şiirler, bugünün anlam ve önemi açısından sıkça aranan konular arasında yer alıyor. Bu yıl Babalar Günü 20 Haziran 2021 Pazar gününe denk geldi. Bizi bu günlerimize getiren, kol kanat geren, sevgisi ile sarıp sarmalayan babalarımıza gönülden teşekkür etmek için En güzel Babalar Günü şiirlerini sizler için derledik. 1,2,3 kıtalık kısa baba şiirleri ve en etkileyici, duygusal baba şiirleri haberimizde yer alıyor.

BABA İLE İLGİLİ ŞİİRLER

Bahçelerden birlikte topladığımız meyveler,

Yazın el ele işe gitmelerimiz,

Maç izlemelerimiz bağıra çağıra ve

yemek yapışımız döke saça...

Hani annemin her seferinde yakaladığı yasaklı abur cuburlarımız,

Hiç durmadan döktüğümüz karpuz çekirdeklerimiz

Kavgalarımdan beni gelip aldıktan sonra anneme düşmüş diye attığın yalanlar...

Ve hiç durmadan gürleyen gökten korktuğumda "erkek adam korkmaz" demelerin

Erkek adam da korkar babam.

Eğer babası başka diyarlara onu bırakıp giderse,

Erkek adam da korkar...

Sen sakın bizi bırakıp gitme aslan babam...

Babalar Günü'n kutlu olsun canım babam...

BABAYA ÖZLEM ŞİİRİ

Baba

Gönlümde taht kuran sen

İdealimdeki tek insan babam

Hasretle yazarım sana buradan

Umudunu yitirme biricik oğlundan

Babam diye sayıklarım her gece

Bitiremem sayfalar dolsa nice

Dünyada yalnız değilim kalbimde sen

Seni seven oğlun var unutma sen

Bir garibim ağlarım babam

Özlemin içimde içimde yanarım babam

Mektupların tek ilaçtır bana

Aslan oğlun der seni severim.

EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ ŞİİRLERİ

BABA

Sendin,

Doğduğum gün

Bana ezan okuyan.

Boyun kocaman,

Kolların güçlü,

Bir hamlede kaldırıyorsun

Üçümüzü.

Her sabah gidersin

Ekmeğimiz için.

Her akşam,

Yorgun

Ama yüzün güleç,

Dönüşün bir düğün.

Biraz büyüsem,

Şöyle diyeceğim:

Yoo baba,

Bu sabah bende sıra,

Sen otur evde,

Annemle

Dinlen.

Ben

Koşacağım sokakları,

Rızkımız için.

Akşam,

Elimde kocaman

Bir somun,

Sevineceksin,

Kimbilir nasıl..

Yoo,

Teşekkür etme.

Dedim ya,

Sıra bende...

Cahit Zarifoğlu

BABADAN OĞULA

Eve dönmez bir akşam;

Ve gün yüzlü çocuğu,

Sorar: Nerede babam?

Bakarlar, oldu, bitti;

Gelir, derler çocuğa,

Baban attaya gitti.

Uzar gider bu atta;

Ve neler neler olmaz

Ve kim bilir ve hatta;

Bir mahşer gerisinde;

Babası döner bir gün,

Oğlunun derisinde...

Necip Fazıl Kısakürek

BABAM

Dünyaların en iyi babası benim babamdır.

Düşmandır düşüncelerimiz,

Dosttur ellerimiz.

Dünyada tek elini öptüğüm,

Babamdır.

Kırkını geçtin, adam olmadın der,

Başım önünde dinlerim,

Önünde tek baş eğdiğim babamdır.

Sabahlara dek Kur'an okur

Anamın ruhuna,

İnanır ona kavuşacağına.

Bana gâvur der

Diş bilemeden

Dünyada tek bağışladığı ben,

Tek bağışladığım odur.

Başım derde girdikçe bakar çocuklarıma,

Bitürlü ölemiyorum der senin yüzünden,

Çocuklar ortada kalacak,

Ölemez kahrımdan benim,

Yaşamak zorunda benim yüzümden.

Gözlerindeki ateş bakışlarında söner,

Tuttuğun altın olsun der.

Çocukluğumu tek anlayan odur,

Dünyaların en iyi babası benim babamdır...

Aziz Nesin

BABAM İÇİN

Allahım!... İşte bugün,

Şu zavallı ömrümün

En matemli bir günü.

Elim böğrümde kaldım,

Ben bugün haber aldım:

Babamın öldüğünü.

Bitti hayatın tadı,

Bu haber bırakmadı,

Dudağımda tebessüm.

Kalbim oyuldu yer yer,

Aman Yarabbi, meğer

Ne acıklı imiş ölüm.

Daha birkaç gün evvel,

Yüzümü okşayan el,

Şimdi toprak oluyor.

Kendi vücudum kadar

Bana yakın olanlar,

Birden, uzak oluyor.

Ah Baba!.. Daha düne

Kadar senin göğsüne

Saklıyordum başımı.

İnan babacığım, inan,

Bu ateş menba'ından

Kuruttu gözyaşımı...

Sabahattin Ali

BABAM'A

El etek öpmeden geldin bu günlere,

Küçülmeden tutkularına,

Yenilmeden ihtiraslarına,

Mahçup olmadan kendine,

Çocuklarına

Ve dostlarına.

Alnında ter,

Gözünde ışık,

Gönlünde gurur,

Olursa işte böylesi olur...

Ahmet Selçuk İlkan

BABA

"Baba!

her yılbaşında



sana söyleyecek bir tek sözüm var:

'Seni ne kadar çok seversem

o kadar çok olsun ömründen geçen yıllar...'

Baba!

Babam, ağabeyim, kardeşim, arkadaşım!

Ne zulüm, ne ölüm, ne korku başımı eğemez!

Yalnız senin elini öpmek için eğilir başım." (Nazım Hikmet)

BEN HAYATTA EN ÇOK BABAMI SEVDİM

Hayatta ben en çok babamı sevdim

Karaçalılar gibi yardan bitme bir çocuk

Çarpık bacaklarıyla -ha düştü, ha düşecek

Nasıl koşarsa ardından bir devin

O çapkın babamı ben öyle sevdim

Bilmezdi ki oturduğumuz semti

Geldi mi de gidici-hep, hep acele işi! –

Çağın en güzel gözlü maarif müfettişi

Atlastan bakardım nereye gitti

Öyle öyle ezberledim gurbeti

Sevinçten uçardım hasta oldum mu

40'ı geçerse ateş, çağrırlar Istanbul'a

Bir helalleşmek ister elbet, diğ'mi, oğluyla!

Tifoyken başardım bu aşk oyununu

Ohh dedim, göğsüne gömdüm burnumu

En son teftişine çıkana değin

Koştururken ardından o uçmaktaki devin

Daha başka tür aşklar, geniş sevdalar için

Açıldı nefesim, fikrim, canevim

Hayatta ben en çok babamı sevdim

Can Yücel

KISA BABA ŞİİRLERİ

ASLAN BABAM

Bakışları denizden derin,

Kalbimde büyük sevgin,

Benim aslan babam.

Güneşimsin, ayımsın,

Sanki baharımsın,

Benim aslan babam. (Dilek Korkmaz)

BABAMIN ŞİİRİ

Seni

Öyle sevdim ki

Bilemezsin

Belki yeterince

Gösteremedim sevgimi

Ama

Gözüm hep yolundaydı

Kulağım sesinde

Aklım sendeydi

Dilimle söylemesemde.

Sana sarılınca

Bir başka çarpardı kalbim

Bir başka heyecanlanırdım

İyi ki varsın babam

İşte söylüyorum

Seni çok seviyorum.

Cafer Tayyar Taşyürek