Baba ile ilgili şiirler: En güzel Babalar Günü şiirleri (1,2,3 kıtalık kısa baba şiirleri)

Baba ile ilgili şiirler, bugünün anlam ve önemi açısından sıkça aranan konular arasında yer alıyor. Bu yıl Babalar Günü 20 Haziran 2021 Pazar gününe denk geldi. Bizi bu günlerimize getiren, kol kanat geren, sevgisi ile sarıp sarmalayan babalarımıza gönülden teşekkür etmek için En güzel Babalar Günü şiirlerini sizler için derledik. 1,2,3 kıtalık kısa baba şiirleri ve en etkileyici, duygusal baba şiirleri haberimizde yer alıyor.
BABA İLE İLGİLİ ŞİİRLER
Bahçelerden birlikte topladığımız meyveler,
Yazın el ele işe gitmelerimiz,
Maç izlemelerimiz bağıra çağıra ve
yemek yapışımız döke saça...
Hani annemin her seferinde yakaladığı yasaklı abur cuburlarımız,
Hiç durmadan döktüğümüz karpuz çekirdeklerimiz
Kavgalarımdan beni gelip aldıktan sonra anneme düşmüş diye attığın yalanlar...
Ve hiç durmadan gürleyen gökten korktuğumda "erkek adam korkmaz" demelerin
Erkek adam da korkar babam.
Eğer babası başka diyarlara onu bırakıp giderse,
Erkek adam da korkar...
Sen sakın bizi bırakıp gitme aslan babam...
Babalar Günü'n kutlu olsun canım babam...
BABAYA ÖZLEM ŞİİRİ
Baba
Gönlümde taht kuran sen
İdealimdeki tek insan babam
Hasretle yazarım sana buradan
Umudunu yitirme biricik oğlundan
Babam diye sayıklarım her gece
Bitiremem sayfalar dolsa nice
Dünyada yalnız değilim kalbimde sen
Seni seven oğlun var unutma sen
Bir garibim ağlarım babam
Özlemin içimde içimde yanarım babam
Mektupların tek ilaçtır bana
Aslan oğlun der seni severim.
EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ ŞİİRLERİ
BABA
Sendin,
Doğduğum gün
Bana ezan okuyan.
Boyun kocaman,
Kolların güçlü,
Bir hamlede kaldırıyorsun
Üçümüzü.
Her sabah gidersin
Ekmeğimiz için.
Her akşam,
Yorgun
Ama yüzün güleç,
Dönüşün bir düğün.
Biraz büyüsem,
Şöyle diyeceğim:
Yoo baba,
Bu sabah bende sıra,
Sen otur evde,
Annemle
Dinlen.
Ben
Koşacağım sokakları,
Rızkımız için.
Akşam,
Elimde kocaman
Bir somun,
Sevineceksin,
Kimbilir nasıl..
Yoo,
Teşekkür etme.
Dedim ya,
Sıra bende...
Cahit Zarifoğlu
BABADAN OĞULA
Eve dönmez bir akşam;
Ve gün yüzlü çocuğu,
Sorar: Nerede babam?
Bakarlar, oldu, bitti;
Gelir, derler çocuğa,
Baban attaya gitti.
Uzar gider bu atta;
Ve neler neler olmaz
Ve kim bilir ve hatta;
Bir mahşer gerisinde;
Babası döner bir gün,
Oğlunun derisinde...
Necip Fazıl Kısakürek
BABAM
Dünyaların en iyi babası benim babamdır.
Düşmandır düşüncelerimiz,
Dosttur ellerimiz.
Dünyada tek elini öptüğüm,
Babamdır.
Kırkını geçtin, adam olmadın der,
Başım önünde dinlerim,
Önünde tek baş eğdiğim babamdır.
Sabahlara dek Kur'an okur
Anamın ruhuna,
İnanır ona kavuşacağına.
Bana gâvur der
Diş bilemeden
Dünyada tek bağışladığı ben,
Tek bağışladığım odur.
Başım derde girdikçe bakar çocuklarıma,
Bitürlü ölemiyorum der senin yüzünden,
Çocuklar ortada kalacak,
Ölemez kahrımdan benim,
Yaşamak zorunda benim yüzümden.
Gözlerindeki ateş bakışlarında söner,
Tuttuğun altın olsun der.
Çocukluğumu tek anlayan odur,
Dünyaların en iyi babası benim babamdır...
Aziz Nesin
BABAM İÇİN
Allahım!... İşte bugün,
Şu zavallı ömrümün
En matemli bir günü.
Elim böğrümde kaldım,
Ben bugün haber aldım:
Babamın öldüğünü.
Bitti hayatın tadı,
Bu haber bırakmadı,
Dudağımda tebessüm.
Kalbim oyuldu yer yer,
Aman Yarabbi, meğer
Ne acıklı imiş ölüm.
Daha birkaç gün evvel,
Yüzümü okşayan el,
Şimdi toprak oluyor.
Kendi vücudum kadar
Bana yakın olanlar,
Birden, uzak oluyor.
Ah Baba!.. Daha düne
Kadar senin göğsüne
Saklıyordum başımı.
İnan babacığım, inan,
Bu ateş menba'ından
Kuruttu gözyaşımı...
Sabahattin Ali
BABAM'A
El etek öpmeden geldin bu günlere,
Küçülmeden tutkularına,
Yenilmeden ihtiraslarına,
Mahçup olmadan kendine,
Çocuklarına
Ve dostlarına.
Alnında ter,
Gözünde ışık,
Gönlünde gurur,
Olursa işte böylesi olur...
Ahmet Selçuk İlkan
BABA
"Baba!
her yılbaşında
sana söyleyecek bir tek sözüm var:
'Seni ne kadar çok seversem
o kadar çok olsun ömründen geçen yıllar...'
Baba!
Babam, ağabeyim, kardeşim, arkadaşım!
Ne zulüm, ne ölüm, ne korku başımı eğemez!
Yalnız senin elini öpmek için eğilir başım." (Nazım Hikmet)
BEN HAYATTA EN ÇOK BABAMI SEVDİM
Hayatta ben en çok babamı sevdim
Karaçalılar gibi yardan bitme bir çocuk
Çarpık bacaklarıyla -ha düştü, ha düşecek
Nasıl koşarsa ardından bir devin
O çapkın babamı ben öyle sevdim
Bilmezdi ki oturduğumuz semti
Geldi mi de gidici-hep, hep acele işi! –
Çağın en güzel gözlü maarif müfettişi
Atlastan bakardım nereye gitti
Öyle öyle ezberledim gurbeti
Sevinçten uçardım hasta oldum mu
40'ı geçerse ateş, çağrırlar Istanbul'a
Bir helalleşmek ister elbet, diğ'mi, oğluyla!
Tifoyken başardım bu aşk oyununu
Ohh dedim, göğsüne gömdüm burnumu
En son teftişine çıkana değin
Koştururken ardından o uçmaktaki devin
Daha başka tür aşklar, geniş sevdalar için
Açıldı nefesim, fikrim, canevim
Hayatta ben en çok babamı sevdim
Can Yücel
KISA BABA ŞİİRLERİ
ASLAN BABAM
Bakışları denizden derin,
Kalbimde büyük sevgin,
Benim aslan babam.
Güneşimsin, ayımsın,
Sanki baharımsın,
Benim aslan babam. (Dilek Korkmaz)
BABAMIN ŞİİRİ
Seni
Öyle sevdim ki
Bilemezsin
Belki yeterince
Gösteremedim sevgimi
Ama
Gözüm hep yolundaydı
Kulağım sesinde
Aklım sendeydi
Dilimle söylemesemde.
Sana sarılınca
Bir başka çarpardı kalbim
Bir başka heyecanlanırdım
İyi ki varsın babam
İşte söylüyorum
Seni çok seviyorum.
Cafer Tayyar Taşyürek