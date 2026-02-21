İSTANBUL 16°C / 5°C
Güncel

''Baba kız doğada'' hesabıyla tanınıyordu... Murat Kurtal'ın en acı günü

Sosyal medyada 'Baba kız doğada' adlı hesabıyla tanınan Murat Kurtal, 33 yaşındaki eşi Sunay Kurtal'ı kaybetti.

HABER MERKEZİ21 Şubat 2026 Cumartesi 08:10 - Güncelleme:
''Baba kız doğada'' hesabıyla tanınıyordu... Murat Kurtal'ın en acı günü
Edinilen bilgilere göre, 33 yaşındaki Sunay Turt Kurtal, Ankara'da yaşadığı evde gece saatlerinde aniden fenalaşarak yere düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen Kurtal kurtarılamadı.

"EŞİMİ VATANI SEVER GİBİ SEVDİM"

Sosyal medya kızları ile birlikte içerik üreten "Baba kız doğada" hesabının sahibi Murat Kurtal yaptığı paylaşımda eşini kaybettiğini duyurdu.

Kurtal yaşadığı acı olaya ilişkin paylaşımında, "Gardaşlarım, dostlarım can yoldaşımı, kara gözlümü, 3 evladımın anasını kaybettim. Yarından itibaren çok uzun bir süre hesabımı donduracağım. Evlatlarımın hem anası, hem babası olacağım. Kelimelerim boğazıma dikiliyor. Söylenecek kelimelerim bitti. Bana dua edin, eşimi, çocuğumu vatan sever gibi sevdim. Gözlerim onun gözlerinden başkasına değmedi, kalbim, yüreğim, bu can bu bedende oldukça Sunay'ımın kalacak. Allah'a emanet. Mekanın cennet olsun can yoldaşım. Hatun'um" dedi.

