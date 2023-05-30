Türkiye tarihi bir seçim yaşadı. Seçimlerin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilirken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci mağlubiyeti kesinleşmiş oldu. Seçim gecesi CHP Genel Merkezinde "Koltuğu bırakmıyorum" mesajı veren Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları gelirken, bir darbe de, daha önce "Baba-oğul gibiyiz" dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

İstanbul'da konuşan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyetine ilişkin konuşurken CHP Genel Başkanlığına göz kırptı.

"Yolda olmak bir tercihtir, yol almak bir tercihtir. Ben zaten yoldayım, o yoldan vazgeçmedim" ifadelerini kullanan İmamoğlu, "Şimdi o yolda daha hızlı koşacağım" diyerek siyasi hedeflerine zemin hazırladı.