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  • Baba-oğul oyunu bitti! İmamoğlu resmen meydan okudu: Şimdi daha hızlı koşacağım!
Güncel

Baba-oğul oyunu bitti! İmamoğlu resmen meydan okudu: Şimdi daha hızlı koşacağım!

CHP'de 12. yenilgiye rağmen koltuğunu bırakmayan Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na karşı ‘değişim' sesleri yükselmeye başladı. Kılıçdaroğlu'nun 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı sonrası CHP liderinin, 'Baba-oğul gibiyiz' dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığına açıkça göz kırptı.

30 Mayıs 2023 Salı 08:07 - Güncelleme:
Baba-oğul oyunu bitti! İmamoğlu resmen meydan okudu: Şimdi daha hızlı koşacağım!
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Türkiye tarihi bir seçim yaşadı. Seçimlerin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilirken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci mağlubiyeti kesinleşmiş oldu. Seçim gecesi CHP Genel Merkezinde "Koltuğu bırakmıyorum" mesajı veren Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları gelirken, bir darbe de, daha önce "Baba-oğul gibiyiz" dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

İstanbul'da konuşan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyetine ilişkin konuşurken CHP Genel Başkanlığına göz kırptı.

"Yolda olmak bir tercihtir, yol almak bir tercihtir. Ben zaten yoldayım, o yoldan vazgeçmedim" ifadelerini kullanan İmamoğlu, "Şimdi o yolda daha hızlı koşacağım" diyerek siyasi hedeflerine zemin hazırladı.

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