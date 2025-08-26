İSTANBUL 28°C / 20°C
  Baba ve oğlunu katletmişti! Mısır tarlasında yakalandı
Güncel

Baba ve oğlunu katletmişti! Mısır tarlasında yakalandı

Konya'da baba ve 11 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren cinayet şüphelisi, saklandığı mısır tarlasında yakalandı.

26 Ağustos 2025 Salı 23:32
Baba ve oğlunu katletmişti! Mısır tarlasında yakalandı
Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'taki sitenin bahçesinde baba M.K. (33) ile oğlu S.K'nin (11) içerisinde bulunduğu 51 AEL 448 plakalı otomobile silahlı saldırıda bulunulan Hıdır A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

MISIR TARLASINDA YAKALANDI

Polis, olayda kullanıldığı değerlendirilen otomobili ve içindeki tabancayı ele geçirdiği Çatalhüyük Mahallesi'nde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İhbarları da değerlendiren ekipler, zanlıyı saklandığı bir mısır tarlasında gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

  • Konya
  • mısır tarlası
  • gözaltı

