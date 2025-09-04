İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2025 Perşembe / 12 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1774
  • EURO
    48,0751
  • ALTIN
    4692.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Baba ve oğlunun korkunç ölümü! Hayvan otlatırken yıldırım düştü
Güncel

Baba ve oğlunun korkunç ölümü! Hayvan otlatırken yıldırım düştü

Erzurum'da çobanlık yapan Abdulmenaf Kısak ile oğlu Bayram Kısak, üzerlerine yıldırım düşmesi nedeniyle hayatlarını kaybettiler.

İHA4 Eylül 2025 Perşembe 14:26 - Güncelleme:
Baba ve oğlunun korkunç ölümü! Hayvan otlatırken yıldırım düştü
ABONE OL

Erzurum'da yaylada çobanlık yapan baba ve oğul üzerlerine yıldırım düşmesi nedeniyle hayatlarını kaybettiler.

Erzurum'un Şenkaya ilçesi Sındıran Mahallesi'nin yaylasında çobanlık yapan Abdulmenaf Kısak (50) ile oğlu Bayram Kısak'a (14), hayvan otlatırken üzerlerine yıldırım isabet etti. Çevrede bulunanlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve sağlık ekipleri vefat ettiği tespit edilen baba ve oğlunun cenazelerini otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Otogarda kan donduran olay! Herkesin gözü önünde kızına tüfekle ateş etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.