Güncel

Baba ve oğul arasındaki tartışma kanlı bitti!

Afyonkarahisar'da baba ile oğlu arasındaki tartışma kanlı sonlandı. Bıçak darbesiyle ağır yaralanan 16 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

İHA17 Eylül 2025 Çarşamba 09:57
Baba ve oğul arasındaki tartışma kanlı bitti!
ABONE OL

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde baba ile oğul arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Babasının bıçak darbesiyle ağır yaralanan 16 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Şuhut ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, B.A. ile oğlu R.A.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada baba B.A., eline aldığı bıçakla oğlunu yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan R.A.A., Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şüpheli baba B.A.'nın gözaltına alındığı bildirildi.

