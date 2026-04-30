Baba ve oğul eski çalışanın şirketini bastı! Mülakata gelen kişi kurşunların hedefi oldu

Olay 25 Nisan Cumartesi günü Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'ndeki Kuru Gıda Pazarında meydana geldi. İddiaya göre, Zafer Ç., bir süre önce ihtar çekerek işinden ayırldı. Ardından iş yerinin sahipleri Kemal O. ve babası Hüseyin O. ile davalık oldu.

Bunun üzerine görüşmek isteyen baba ve oğlu Zafer Ç.'nin yeni açtığı iş yerine gitti. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevrede bulunanların müdahalesiyle kavga sona erdi. Zafer Ç. ise iş yerindeki ofisine döndü. Baba ve oğlu bir süre sonra yeniden iş yerine geldi. Taraflar arasında yeniden kavga çıktı.

Hüseyin O. silahını çıkardı. Ve iş görüşmesi orada olduğu öne sürülen Adem Ç.'yi vurdu. Adem Ç. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kemal O. ve Hüseyin O. ise gözaltına alındı. Hüseyin O. tutuklanarak Metris cezaevine gönderilirken, kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.