  Baba ve oğul eski çalışanın şirketini bastı! Mülakata gelen kişi kurşunların hedefi oldu
Baba ve oğul eski çalışanın şirketini bastı! Mülakata gelen kişi kurşunların hedefi oldu

Bayrampaşa'da baba ve oğlu aralarında husumet bulunan eski çalışanlarının iş yerine gitti. İddiaya göre, çıkan kavgada silahını çeken şahıs, o sırada iş görüşmesine gelen kişiyi vurdu. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, baba ve oğlu ise gözaltına alındı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli Hüseyin O. tutuklandı.

IHA30 Nisan 2026 Perşembe 16:56
Olay 25 Nisan Cumartesi günü Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'ndeki Kuru Gıda Pazarında meydana geldi. İddiaya göre, Zafer Ç., bir süre önce ihtar çekerek işinden ayırldı. Ardından iş yerinin sahipleri Kemal O. ve babası Hüseyin O. ile davalık oldu.

BAYRAMPAŞA'DA BABA VE OĞLU, ESKİ ÇALIŞANIN İŞ YERİNİ BASTI

Bunun üzerine görüşmek isteyen baba ve oğlu Zafer Ç.'nin yeni açtığı iş yerine gitti. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevrede bulunanların müdahalesiyle kavga sona erdi. Zafer Ç. ise iş yerindeki ofisine döndü. Baba ve oğlu bir süre sonra yeniden iş yerine geldi. Taraflar arasında yeniden kavga çıktı.

İŞ GÖRÜŞMESİNE GELEN KİŞİ VURULDU

Hüseyin O. silahını çıkardı. Ve iş görüşmesi orada olduğu öne sürülen Adem Ç.'yi vurdu. Adem Ç. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kemal O. ve Hüseyin O. ise gözaltına alındı. Hüseyin O. tutuklanarak Metris cezaevine gönderilirken, kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

  • bayrampaşa kavga kavgası
  • silahlı saldırı
  • gözaltı

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
