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Baba ve oğulları arasında mal paylaşımı kavgası: 4 yaralı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, baba ve oğulları arasında mal paylaşımı yüzünden kavga çıktı. Olayda, kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi ile birlikte 4 kişi yaralandı.

  • İHA
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Olay, öğle saatlerinde Silvan’a bağlı Eşme köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, baba Mehmet Soran K. ile oğulları Barış ve Kutbettin K. arasında mal paylaşımı yüzünden tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma bir anda silahlı, taşlı sopalı kavgaya dönüştü.
 
Olayda, kavgayı ayırmak isteyen Habip U. ile Mehmet Soran, Barış ve Kutbettin K. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan il müdahalenin ardından Silvan Devlet Hastanesi’ne oradan da  Diyarbakır’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
 
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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