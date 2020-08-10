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Babaanne ile torunun arasına 'koronavirüs' girdi

Ordu'da Ankara'dan anne ve babasıyla tatil için gelen Ali Asaf Kaymak (2), koronavirüs testi pozitif çıkan babaannesi Nuray Kaymak (47) ile görüşemedi. Minik Ali Asaf, evdeki bir odada izole olan babaannesinin penceresinin önüne geçerek, onunla oyunlar oynamaya çalışıyor.Babaanne de torun hasretini cam arkasından gideriyor.

DHA10 Ağustos 2020 Pazartesi 10:49 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 10:49
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İlçenin Çayıralan Mahallesi'nde yaşayan Nuray Kaymak'ta yaklaşık bir hafta önce koronavirüs belirlendi. Mahallede, başka vakaların da bulunması nedeniyle karantina uygulanmaya başladı. Nuray Kaymak'a da ilaçları verilerek evde izole olması istendi. Ankara'dan bir süre önce tatil için ailesi ile babaevine gelen Doğan Kaymak da annesi ile ayrı odalarda kalmaya başladı. Ailede başka vaka ve belirti görülmezken, Nuray Kaymak'ın torunu Ali Asaf Kaymak, her gün izolasyon nedeniyle göremediği babaannesinin penceresinin önüne gidiyor. Minik Ali Asaf, cam arkasından babaannesiyle oynamaya çalışıyor. Babaanne de torun hasretini cam arkasından gideriyor.

Doğan Kaymak, annesinin 14 günlük izolasyon sürecinin bitmesini beklediklerini belirterek, "Oğlum ve annemin bu görüntülerini görünce fotoğrafladım. Çok üzücü bir durum ama en kısa zamanda inşallah bu süreç biter" dedi.

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