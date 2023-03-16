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Babacan'dan ilginç ''HDP'' açıklaması! Terörle arasına mesafe koyduğunu görmüşler

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart'ta HDP'ye yapacağı ziyaret öncesinde konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan HDP'nin terörle arasına mesafe koyduğunu öne sürdü.

16 Mart 2023 Perşembe 08:49 - Güncelleme:
Babacan'dan ilginç ''HDP'' açıklaması! Terörle arasına mesafe koyduğunu görmüşler
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6'lı koalisyon 2023 seçimleri öncesi HDP'nin desteğini almak için taviz üstüne taviz verirken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tv100'de katıldığı canlı yayında HDP ve PKK ilişkisini görmezden gelerek konuştu.

Ali Babacan, HDP'nin terörden yana olamayacağını söyledi. Babacan, HDP'nin TBMM çatısında olmasını önemsediklerini kaydetti.

"HDP TERÖR OLAYLARIYLA ARASINA MESAFE KOYDU"

Babacan, "Son döneme baktığınızda HDP'nin de Türkiye siyaseti olduğunu görüyoruz ve bundan da memnuniyet duyuyoruz. Son terör olaylarının bazılarında HDP'nin o olaylarla kendi aralarında mesafe koyduğunu da gördük." ifadelerini kullandı.

Babacan konuşmasında şu ifadeleri de kullandı:

"Ortak cumhurbaşkanı adayına sadece 6 parti değil daha fazla sayıda parti destek versin istiyoruz ve HDP de başka partiler de eğer bizim ortak cumhurbaşkanı adayımıza yani Sayın Kılıçdaroğlu'na destek verirlerse biz çok mutlu oluruz."

"LGBT KONUSUNDAKİ TUTUMUZ AÇIK"

Ali Babacan LGBT konusunda da tavırlarının çok net olduğunu şu sözlerle vurguladı:

"Bizim bu konudaki tutumumuzda çok çok açık. Biz her bir vatandaşımızın hayat tarzını olduğu gibi kabul ediyoruz ve devletin hayat tarzları üzerindeki müdahalelerine kesinlikle karşıyız."

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