DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk TV canlı yayınında aldıkları seçim mağlubiyetine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ALTI PARTİ VATANDAŞIMIZA GÜVEN VEREMEDİK"



Babacan seçimi neden kaybettiklerine ilişkin gelen soruya, "Biz altı parti olarak bu ülkeyi kavgasız gürültüsüz uyum içerisinde yöneteceğimizle alakalı gerekli güveni vatandaşımıza veremedik." cevabını verdi.

"BU GÜÇ BİRLİĞİ BAZEN BAŞARILI BAZEN BAŞARISIZ OLUYOR"



Babacan konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Biz 6 partinin uyum içinde ülkeyi yönetebileceği güvenini halkın çoğunluğuna veremedik. Maalesef o güveni oluşturamadık. Yazılı taahhütlerimizin ortak dilini oluşturamadık.

Dünyada otoriterleşen rejimlerin değişmesi için güç birliği gerekiyor. Bu güç birliği bazen başarılı bazen başarısız oluyor. Bazen de seçimi kazanıyor ama ülkeyi yönetmeyi beceremiyor. Biz tarihin doğru zamanında ve doğru yerde durduğumuza kesinlikle inanıyoruz.

CHP'nin listesinde seçime girmek konusundaki eleştiriler seçimi kaybettikten sonra daha çok yapıldı. Biz demokrasinin yanındaki partiler olarak bir ittifak oluşturduk. Ortak bir zemin üzerinden ülkenin yeniden inşa projesiydi. Bizim iddialarımız değişmedi."

Biz kendi seçmenimizin tamamını CHP'ye oy vermeye ikna edemedik. Ama ortak listeyle girince daha çok vekil çıkaracaktık. CHP'nin listesinde girdiğimiz yerlerde CHP'nin çok oy artışı var.

"KILIÇDAROĞLU - ÖZDAĞ MUTABAKATINA ÜZÜLDÜM"

Biz şimdiye kadar yerel seçimlerle ilgili hiçbir partiyle bir görüşme gerçekleştirmedik.

14 Mayıs ve 28 Mayıs arasındaki söylem değişikliğini biz kaygıyla takip ettik. Demokrat bakış maalesef 28 Mayıs sürecinde azaldı. Şeffaflık önemli, Sayın Ümit Özdağ ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun imzaladığı mutabakat metnine üzüldüm. Bu metin panik halinde yapılmış bir mutabakat"