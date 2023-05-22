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Babacan'dan ortaklarını aklama çabası: HDP ayrı PKK ayrı

Yedili Koalisyon ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'yi aklamaya çalıştı. Babacan katıldığı canlı yayında, 'Terör örgütü neden sizi destekliyor' sorusunu, 'HDP ayrı PKK ayrı. Birisi siyasi parti, diğeri terör örgütü.' diyerek cevapladı.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 01:12 - Güncelleme:
Babacan'dan ortaklarını aklama çabası: HDP ayrı PKK ayrı
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Yedili Koalisyon ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında, ittifaklarının 'terör örgütleriyle iş birliği yapmasına' yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'yi aklamaya çalışan Babacan, "Kandil PKK ayrı şeydir. Onu gündeme getirmek doğru değil. Özellikle sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına verilen destek bir şeyin karşılığı değil." ifadelerini kullandı.

"HDP AYRI PKK AYRI"

"Terör örgütünü muhatap kabul etme söz konusu olamaz. HDP ayrı PKK ayrı. Birisi siyasi parti, diğeri terör örgütü. İktidar bilerek bir bulamaç yapıyor. Millet İttifakı'nda 6 siyasi parti var, nokta.

Hiçbir konuda hiçbir pazarlık yok. DEVA olarak her parti ile diyalog içinde olmak isteriz. Ama iş birliği yaptığımız partiler burada. İş birliği burada. Yaptığımız çalışmalar gerçekten çok kıymetli çalışmalar.

KILIÇDAROĞLU'NUN VERİLEN DESTEK BİR ŞEYİN KARŞILIĞI DEĞİL

Kandil PKK ayrı şeydir. Onu gündeme getirmek doğru değil. Bu çalışmalarımıza 7. parti, 8. parti destek veriyorsa memnun oluruz. Ama destek versinler diye bir şey yazmamız ki. Özellikle sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına verilen destek bir şeyin karşılığı değil. "

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