Babaeski'de rüşvet skandalı: Şüpheliler yakalandı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, HTS kayıtları, kurum yazışmaları, ihbar içerikleri ile etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadeler doğrultusunda Babaeski'de operasyon düzenlendi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Babaeski Tapu Müdürü N.A, Vergi Dairesi Vergi Uzmanı M.N.K. ile emlak danışmanları N.A, G.D, E.K, M.G. ve O.K. "rüşvet", "irtikap" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 2 bilgisayar, 9 cep telefonu, tüfek, tabanca, çeşitli evrak ve kişisel notlar ile bir miktar döviz ve para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.