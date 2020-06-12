12 Haziran 2020 Cuma 11:12 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 11:12

2020 Babalar Günü öncesi geri sayım başladı.Türkiye'de her yıl Haziran ayında kutlanan Babalar Günü'ne kısa bir süre kaldı. Bu sene babalar gününün ne zaman olduğu merak edilmeye başlandı. Bilindiği üzere Babalar Günü Haziran Ayı’nda kutlanıyor. Bu özel günde babasını mutlu etmek isteyenler 'Babalar günü ne zaman 2020? Babalar günü ayın kaçında?' sorularının yanıtını arıyor. Babasına hediye almak isteyenler ise şimdiden hazırlık yapmanın telaşı içinde. İşte 2020 babalar günü tarihi

Babalar Günü her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Babalar Günü'nü kutlamak isteyen vatandaşlar Babalar günü ne zaman 2020? Babalar günü ayın kaçında? sorularının cevabını merak ediyor. Babasına hediye alıp yüzünü güldürmek ve Babalar Günü'nü kutlamak isteyen vatandaşlar ise konuya ilişkin araştırmalarına devam ediyorlar.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar günü bu yıl yani 2020'de 21 Haziran Pazar günü kutlanacak.

Birçok ülke bu bayramı yılın diğer zamanlarında kutluyor. Örneğin Avustralya'da Babalar Günü eylül ayının ilk pazar gününe denk gelirken; İskandinav ülkeleri Norveç, İsveç ve Finlandiya'da kasım ayının ikinci pazar günü ve bazı Katolik ülkelerde, 19 Mart'ta kutlanıyor.

BABALAR GÜNÜ NAIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.