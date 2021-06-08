08 Haziran 2021 Salı 17:32 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 17:32

Babalar Günü 2021 ne zaman? sorusunun cevabı, Haziran ayında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Babalar Günü, pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü babaların onuruna kutlanan özel bir gündür. 1972 yılında ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir. Bu özel günde babasını mutlu etmek isteyenler, hediye almak için Babalar Günü'nün ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki bu sene Babalar Günü hangi güne denk geliyor? İşte 2021 yılında Babalar Günü'nün kutlanacağı tarih.

BABALAR GÜNÜ 2021 NE ZAMAN?

Her haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar günü 2021 yılında Haziran'ın 20'sinde kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Sonora Smart Dodd bir Amerikan iç savaşçısının kızıdır. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Hal böyle olunca Dodd anneler günü gibi babalarında bir günü olması gerektiğini düşünmüştü. Haziranın 5'inde babasının doğum günüydü ve bu günün babalar günü olarak ilan edilmesi için tüm çalışmalara başlamıştı. Ancak yaptığı onca çalışmalara rağmen tarih yetişmemiş, kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu nedenden dolayı babalar günü haziran ayında kutlanmaktadır. Babalar günü ilk olarak 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.