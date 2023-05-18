Babalar Günü ne zaman 2023? Türkiye'de Babalar Günü hangi gün?

Babalar Günü ne zaman? sorusunun cevabı, bu özel günde babalarına hediye almak isteyen evlatları tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde annelerini sevindiren evlatlar şimdi de babalarına olan sevgisini göstermek istiyor. Babalar Günü dünya çapında çeşitli tarihlerde kutlansa da birçok ülke bu günü Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanır. Peki Türkiye'de Babalar Günü hangi gün? İşte detaylar...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2023?



Babalar Günü, pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü babaların onuruna kutlanan özel bir gündür.

Babalar Günü bu sene 18 Haziran Pazar gününe denk geliyor.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan iç savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise Başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.