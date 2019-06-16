Babalar Günü'nde babasını bıçakladı, polislere bunu sordu!

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Köprülü Caddesi'nde araç kiralama bürosunda, baba Enver U. ile oğlu Şehmuz U. (18) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Şehmuz U, yanında getirdiği "Rambo" tarzı bıçakla babasını boyun ve kollarından bıçaklayarak yaraladı.

Yandaki çay ocağındakiler tarafından ilk müdahalesi yapılan baba Enver U, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Babanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



- "BABAM ÖLDÜ MÜ?"

Olay yerinden kaçan Şehmuz U, polis ekiplerince 575. Sokak'taki halı sahada yakalandı. Şokta olduğu görülen zanlının polislere "Babam öldü mü?" diye sorduğu öğrenildi.

Görgü tanıklarından Ercan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çay ocağında bulmaca çözdüğü sırada bir gürültü duyup yan tarafa baktıklarında, şüpheli Şehmuz U'nun elleri kanlı bir şekilde koştuğunu, koşarken de bıçağı beline soktuğunu gördüklerini söyledi.

Araç kiralama bürosuna girdiklerinde Enver U'yu kanlar içinde bulduklarını, ardından çay ocağına taşıdıklarını anlatan Arslan, "Hemen yatırarak yaralarının üzerine tampon yaptık. Boynundan ve kollarından bıçaklandığını gördük." diye konuştu.