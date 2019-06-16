29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Babalar Günü'nde babasını bıçakladı, polislere bunu sordu!

Antalya'da bir kişi, 18 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Köprülü Caddesi'nde araç kiralama bürosunda, baba Enver U. ile oğlu Şehmuz U. (18) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Şehmuz U, yanında getirdiği "Rambo" tarzı bıçakla babasını boyun ve kollarından bıçaklayarak yaraladı.

Yandaki çay ocağındakiler tarafından ilk müdahalesi yapılan baba Enver U, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Babanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
 

- "BABAM ÖLDÜ MÜ?"

Olay yerinden kaçan Şehmuz U, polis ekiplerince 575. Sokak'taki halı sahada yakalandı. Şokta olduğu görülen zanlının polislere "Babam öldü mü?" diye sorduğu öğrenildi.

Görgü tanıklarından Ercan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çay ocağında bulmaca çözdüğü sırada bir gürültü duyup yan tarafa baktıklarında, şüpheli Şehmuz U'nun elleri kanlı bir şekilde koştuğunu, koşarken de bıçağı beline soktuğunu gördüklerini söyledi.

Araç kiralama bürosuna girdiklerinde Enver U'yu kanlar içinde bulduklarını, ardından çay ocağına taşıdıklarını anlatan Arslan, "Hemen yatırarak yaralarının üzerine tampon yaptık. Boynundan ve kollarından bıçaklandığını gördük." diye konuştu.

MHP böyle duyurdu! Devlet Bahçeli´den İstanbul çıkarması

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji uyardı: Gelecek hafta da sürecek

Meteoroloji uyardı: Gelecek hafta da sürecek

Off road aracı kalabalığın arasına daldı: Yaralılar var

Off road aracı kalabalığın arasına daldı: Yaralılar var

Ve zam pazarlığı başlıyor

Ve zam pazarlığı başlıyor

Terör örgütüne bir 'Pençe' daha: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne bir 'Pençe' daha: 7 terörist etkisiz hale getirildi

ABD'nin S-400 tehdidinin ardından Hindistan'dan flaş hamle

ABD'nin S-400 tehdidinin ardından Hindistan'dan flaş hamle

İsmail Küçükkaya 'Tarihi Buluşma’nın merak edilenlerini anlattı

İsmail Küçükkaya 'Tarihi Buluşma’nın merak edilenlerini anlattı

Babalar Günü'nde babasını bıçakladı, polislere bunu sordu!

Babalar Günü'nde babasını bıçakladı, polislere bunu sordu!

İran'dan çarpıcı çıkış: ABD sorumlu

İran'dan çarpıcı çıkış: ABD sorumlu
 

POPÜLER HABERLER

Adana´da bir sürücünün hasta taşıyan ambulansa yol vermemesi görüntülendi

Adana´da bir sürücünün hasta taşıyan ambulansa yol vermemesi görüntülendi

Dalgıçlar tarafından deniz dibinde görüntülendi

Dalgıçlar tarafından deniz dibinde görüntülendi

Polis saniyeler kala yetişti

Polis saniyeler kala yetişti

NATO'dan kritik E-7 açıklaması: Türkiye'yi takip edebiliriz

NATO'dan kritik E-7 açıklaması: Türkiye'yi takip edebiliriz

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA