Kızlarının şehit babaları için yaptığı paylaşımlar duygulandırdı

12 Ekim 2021 Salı 10:06 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 10:29

PKK'lı teröristlerce Diyarbakır ve Mardin'de şehit edilen babaları için sosyal medyada paylaşımda bulunan kızların mesajları duygulandırdı.

Diyarbakır'da 5 yıl önce şehit edilen AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert ile Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 yıl önce sınır ötesinden atılan bombayla şehit olan Mehmet Şirin Demir'in kızlarının sosyal medyada yaptığı paylaşımlar takipçiler tarafından ilgi gördü.

"SAVAŞIN ORTASINDA KOMUTANSIZ KALMAKTIR BABASIZ KALMAK!"

Deryan Aktert'in kızı Nazlı Aktert, 10 Ekim'de "10.10.2016... Savaşın ortasında komutansız kalmaktır, babasız kalmak!" şeklinde paylaşımda bulundu.

Aktert, 7 Ekim'deki bir başka paylaşımında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla hakkında açılan davalardan tutuklu yargılanan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın bir televizyon kanalında "kızlarımız babalarına 19 aydır sarılamadı" şeklinde sözlerine atıfta bulunarak, "10 ekim pazar günü 5 yıl olacak babama sarılmayalı. 5 yıldır yaz gelince güneşten kavrulmuş, kış gelince soğuktan buz kesmiş mezar taşına sarılıyoruz. Ne mutlu ki o mezar taşında al bayrak, babamın isminin önünde şehit unvanı var ama siz ve sizin gibiler asla muvaffak olmayacaksınız." ifadelerine yer verdi.

"MAZLUMUN DÜNYASINDA KIYAMET KOPARKEN, ZALİME YATAĞINDA RAHAT VERME ALLAHIM"

Gülay Demir ise 7 Ekim'de yaptığı paylaşımda, "1.10.2019'da babam şehit oldu. PKK'ya destek veren sözde "vekiller" ile aynı uçakta öğrenmiştim bu haberi. Bugün aynı kişiler ile aynı uçakta "babamın şahadetinin 2'ci yılı için verilecek mevlide gidiyorum. "Mazlumun dünyasında kıyamet koparken, zalime yatağında rahat verme Allahım" ifadelerini kullandı.

Demir, aynı gün bir başka paylaşımında ise katıldığı Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın "Kızlarımız babalarına 19 aydır sarılamadı" sözlerini hatırlatıp "Babaya sarılamamak" ne demek görmek istiyorsan; 11 Ekim'de şehit babam ile beraber şehit edilen onlarca can için verilecek mevlide bekliyorum!" şeklinde paylaşımda bulundu.

Şehit kızları Nazlı Aktert ile Gülay Demir'in babalarının ardından yaptığı paylaşımların altına terör örgütünü lanetleyen çok sayıda yorum yapıldı.

AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert, ilçe merkezi çıkışında kendisine ait akaryakıt istasyonunda bulunduğu sırada 10 Ekim 2016'da teröristlerce uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu olay yerinde şehit olmuştu. Mehmet Şirin Demir ise Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden, 11 Ekim 2019'da Mardin'in Nusaybin ilçesine gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit düşmüştü.