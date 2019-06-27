Babanın ‘kaza’ iddiasını DNA incelemesi çürüttü

Giresun’un Eynesil İlçesi Gümüşçay Mahallesi’nde 12 Nisan 2018‘de evinin önünde yaralı bulunan ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan ile ilgili tartışmalara nokta koyacak bir gelişme yaşandı. Baba Şaban Vatan, kızına bir aracın çarptığını, hastaneye götürmek yerine metruk bir binada üzerinin temizlenip delillerin yok edildikten sonra yaralı olarak evinin önüne bırakıldığını iddia etmişti. Şaban Vatan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin, kızının ölümüne neden olan kişileri koruduğunu ileri sürerek kamu yöneticilerini de suçlamıştı.

EŞLEŞME YOK

Baba Vatan’ın günlerce gündemi meşgul eden iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Adli Tıp Kurumu Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı’nca, baba Şaban Vatan’ın kızının götürüldüğünü iddia ettiği metruk binada DNA eşleşmesini olup olmadığı araştırıldı. hem de Rabia Naz’dan alınan örnekler üzerinde, hem metruk binada yapılan incelemede, baba Şaban Vatan’ın iddialarını doğrulayacak hiç bir bulguya ulaşılmadı.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen Adli Tıp Raporu’nda metruk binada bulunan peçetedeki kadın sıvısında da Rabia Naz’la uyuşan bir veriye ulaşılmadığı vurgulandı. Rabia Naz’ın nasıl öldüğü henüz netlik kazanmadı.

CANİKLİ ŞİKAYETÇİ OLDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli de, kendisini kızına araçla çarptıklarını ileri sürdüğü kişileri korumakla itham eden baba Şaban Vatan hakkında şikayetçi oldu. Bunun üzerine baba Vatan ifadesi alınmak üzere Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’na çağırıldı.