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Babanın yürek yakan feryadı: Lütfen yardım edin oğlum ölüyor

İstanbul Esenyurt'ta çıkan bir kavgadaki yaralılara müdahaleye giden ambulans, epilepsi krizi geçirerek kalbi durduğu için babasının kucağında gelen çocuğu hastaneye yetiştirdi. Babanın, “Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor” feryatları yürekleri dağladı. Çocuğun durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.

IHA09 Temmuz 2020 Perşembe 09:35 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 09:35
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Olay, önceki gün akşam saatlerinde Esenyurt’ta yaşandı. Bir iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralananlar için olay yerine ambulans çağrıldı. Bu sırada epilepsi krizi olduğu söylenilen 4 yaşındaki Anıl Koparan isimli çocuk, evinde banyoda bir anda fenalaştı. Bir süre nefes alamayan çocuğu, babası Abidin Koparan kucaklayarak dışarı çıktı. Olay yerine gelen ambulansa, “Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor” diyerek kucağındaki çocuğunu ambulansa teslim etti. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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