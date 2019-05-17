Babasına kızdı evi yaktı

Edinilen bilgiye göre, Gemlik Dr. Ziya Kaya Mahallesi’nde meydana gelen olayda Salih.Ç.S. ile babası Nihat S. sabah saatlerinde tartıştı. Tartışmanın büyüdüğü ve gencin öfkeden ikamet ettikleri evi yakmaya çalıştığı kaydedildi. Dairede hasar oluşurken, can kaybı yaşanmadı. Şüpheli olayın ardından evden bıçak alarak dışarıya çıktığı öğrenildi. Şüpheli, emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakaladı.