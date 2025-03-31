İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2025 Pazartesi / 1 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9599
  • EURO
    41,0561
  • ALTIN
    3806.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Babasına kızıp evi ateşe verdi

Antalya'da babası ile tartışan genç oturdukları evi benzin dökerek yakmak istedi. İtfaiye yardımı ile eve giren polis ekipleri genci gözaltına alırken, fenalaşan baba ise ambulansla hastanaye kaldırıldı.

AA31 Mart 2025 Pazartesi 16:04 - Güncelleme:
Babasına kızıp evi ateşe verdi
ABONE OL

Antalya'nın Serik ilçesinde babasının evini ateşe verip, itfaiye ve polis ekiplerine zorluk çıkaran kişi gözaltına alındı. Merkez Mahallesi Adil Aydın Caddesi'nde, H.A.G. babası M.G. ile tartıştıktan sonra babasının tek katlı evini ateşe verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışması yapan itfaiye ve güvenlik önlemi alan polise zorluk çıkaran H.A.G. gözaltına alındı.

Dumandan etkilenen baba, ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.