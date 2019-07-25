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Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Babasının aracını kaçırdıktan sonra arkadaşıyla gezintiye çıkan gençlerin hız tutkusu faciayla bitti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra demir bariyerleri de geçerek köprüden aşağıya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, yanında bulunan 2 genç ise hafif şekilde yaralandı.

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Kaza, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 CDT 71 plakalı otomobili gece saatlerinde babasından kaçıran H.Y., arkadaşlarıyla Bursa turuna çıktı. Bir süre şehir merkezinde gezen gençler, daha sonra başka bir araçla yarış yapmaya başladı. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen H.Y. Ankara Yolu Caddesinde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan elektrik direğine, ardından da demir bariyerlere çarparak köprüden aşağıya uçtu. Köprüden uçan otomobil 1. Vardar Caddesi üzerindeki alt geçitte ters takla atarak durabildi. Otomobilde bulunan sürücü H.Y. ile yanında bulunan M.D. ve ismi öğrenilemeyen başka bir genç yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevrede bulunan vatandaşların da yardımıyla takla atan otomobilden çıkarılan 3 genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olası bir kaza daha yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerinde incelemelerde bulunuldu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan H.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer 2 gencin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
 
Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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