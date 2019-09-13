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Babasından korktu pencereden atladı

Sultangazi'de babasından kaçan 14 yaşındaki çocuk, 1’inci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Yaralanan çocuğun kendisinden bir yaş büyük ablasının da 2 ay önce yine babasından korkup balkondan atladığı öğrenildi.

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İSTANBUL Sultangazi’de oturan iki çocuk sahibi Ramazan A. ile eşi İlknur A. arasında şiddetli geçimsizlik başladı. 8 ay önce evden ayrılarak sığınma evine yerleşen İlknur A., boşanma davası açtı. Çiftin iki çocuğu da baba Ramazan A.’nın yanında kalmaya devam etti. Anne İlknur A.’yı cep telefonundan görüntülü arayan 14 yaşındaki Doğukan A., “Babam bana zarar verecek beni kurtar” diyerek yardım istedi. Bu esnada babasına yakalanan Doğukan A. elindeki silahı gördü. Baba Ramazan A., eşi İlknur A.’ya “Eve dönmezsen çocuğu ayaklarından vurmaya başlarım” diyerek tehdit etti. Bu durumdan korkan Doğukan A., oturdukları birinci kattaki dairenin penceresinden aşağı atladı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis Ekibi, Doğukan A.’yı ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

KIZI DA ATLAMIŞ 

Doğukan A.’nın sol bacak ve sağ kolunda kırık tespit edildi. Gözaltına alınan baba Ramazan A.’nın silahının ruhsatsız olduğu belirlendi. Ramazan A., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Çiftin diğer çocuğu 15 yaşındaki Ayşegül A.’nın da 2 ay önce yine babasından korkup evin balkonundan atladığı öğrenildi.

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