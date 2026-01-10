İSTANBUL 15°C / 9°C
  Babasını havuz deposuna gömdü! Vahşet kızlarının ihbarıyla ortaya çıkmış
Güncel

Babasını havuz deposuna gömdü! Vahşet kızlarının ihbarıyla ortaya çıkmış

Oğlu tarafından öldürülüp, site havuzunun deposuna gömülen Zihni Cankurtaran'ın ölümünün kızlarının ihbarıyla ortaya çıktığı belirlendi.

10 Ocak 2026 Cumartesi 12:31
Babasını havuz deposuna gömdü! Vahşet kızlarının ihbarıyla ortaya çıkmış
Yunanistan'dan memleketi Tokat'a gelen Zihni Cankurtaran'ın, oğlu M.C.'nin kendisine ait gayrimenkulleri satması üzerine ülkeye döndüğü iddia edildi. Baba ile oğul arasında bu nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.C.'nin, babası Zihni Cankurtaran'ı baltayla öldürdüğü öne sürüldü. İddiaya göre M.C., öldürdüğü babasının cansız bedenini işletmesini yaptığı Topçam Mahallesi Ahi Evleri Sitesi'nde bulunan site havuzunun yanındaki depo bölümüne gömdü. Şüphelinin, cesedin üzerini kireçle örterek cesedi gizlemeye çalıştığı da ileri sürüldü.

KIZLARININ İHBARI CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARTTI

Bursa'da yaşayan kızlarının, babalarından uzun süre haber alamamaları üzerine durumu polis ekiplerine bildirmesiyle olay ortaya çıktı. İhbar üzerine Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında M.C. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette verdiği ifadede cinayeti anlattığı iddia edildi.

CENAZEYİ HENÜZ TESLİM ALAN OLMADI

Savcılık incelemesinin ardından Zihni Cankurtaran'ın cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazenin morgda bekletildiği öğrenildi. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, şu ana kadar cenazeyi teslim almak için herhangi bir başvuru yapılmadı.

KATLETTİĞİ BABASININ İSMİNİ OĞLUNA VERMİŞ

Öte yandan, M.C.'nin 26 yaşındaki oğluna da Zihni ismini verdiği öğrenilirken olayla ilgili M.C.'nin haricinde 5 kişinin soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

  • baba cinayeti
  • aile faciası
  • havuz deposu
  • Zihni Cankurtaran

