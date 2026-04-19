İSTANBUL 18°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2026 Pazar / 3 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,895
  • EURO
    52,8913
  • ALTIN
    6966.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Babasını katletti, polisi aradı! Cani oğuldan pes ettiren suçlama
Esenyurt'ta yaşayan Şenol Yıldız, aile içinde yaşanan tartışmada babası Hasan Yıldız'ı (44) silahla vurarak öldürdü. Polisi arayarak 'babam intihar etti' diyen Şenol Yıldız, ekiplerin detaylı incelemesi sonucu gözaltına alındı.

IHA19 Nisan 2026 Pazar 14:50
ABONE OL

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Serçe Sokak'ta yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda bir kişinin silahla kendisini vurduğu bildirildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Hasan Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TARTIŞMA SONRA BABASINI ÖLDÜRDÜ

Olay yerinde ve çevresinde detaylı çalışma yürüten polis ekipleri, olayın intihar olmadığı yönünde bulgulara ulaştı. Yapılan incelemelerde, olayın aile içinde yaşanan tartışma sonrası gerçekleştiği ve silahı kullanan kişinin oğlu Şenol Yıldız olduğu tespit edildi.

"ÇOK SEVDİĞİMİZ, EFENDİ İNSANLARDI"

Yaşanan olayla ilgili olarak konuşan komşu İnan Yıldız, "Bizim duyduğumuz önce aile içinde bir tartışma olmuş. Sonrasında silah patlama sesi duymuşlar ve "Ambulans" diye bağırmışlar. Ardından ambulans ve olay yeri inceleme ekipleri gelmiş. Götürdüler. Komşumuz vefat etmiş. Cenaze memleketine gitti. Çok sevdiğimiz, efendi insanlardı. Neden böyle oldu bilemiyoruz. Keşke böyle olmasaydı" dedi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, olayda kullanılan silahın ise üst kattaki evde bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

  • babası vurdu
  • Esenyurt cinayet
  • Şenol Yıldız

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.