Babasını öldürdü, annesini yaraladı: 16 yaşındaki çocuğun ifadesi kan dondurdu

Olay, 1 Haziran 2025 yılında Palu ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki K.K. güvenlik koruyucusu babası Gençosman K.'ya ait silahı alarak ateş etmeye başladı. Olayda baba Gençosman K. olay yerinde hayatını kaybederken, anne G.K. ise yaralandı. K.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Elazığ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, anne Gülhan K., avukatlar ve yakınları hazır bulunurken tutuklu sanık K.K. ise, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle, davaya katıldı.

"ATEŞ ETTİKTEN SONRA ELİM SİLAHTA KİLİTLİ KALMIŞ"

Olayı anlatan K.K., "Olay günü saat 4.30 gibi kuzenimle sohbet ediyordum. Kız kardeşim beni aradı 'abi çabuk buraya gel' dedi. Evin kapısının önüne vardığımda evin içerisinden çığlık sesleri geliyordu. Kardeşim 'bırak annemi' diye bağırıyordu. Eve girince misafir odasının kapısı kapalıydı. Kapıyı açınca babamın annemin boğazını sıktığını gördüm. Kardeşimde 'annem öldü' diyerek çığlık atıyordu. Dolabın içerisinden silahı aldım. Odanın kapısını açtım duvara doğru ateş ettim. Bir anda gözlerim kararmaya başladı. Hedef gözetmeksizin duvarı hedef alarak ateş ettim. Olayı tam olarak hatırlamıyorum. Bir el ateş ettikten sonra elim silahta kilitli kalmış. Gerisini hatırlamıyorum. Amacım silah sesiyle babamı korkutmaktı vurmak değildi. Böyle olmasını bende istemezdim. Babam yıllarca anneme şiddet uyguluyordu" dedi.

Babasının silahtan korkan biri olmadığını aktaran K.K., "Silah sesinden korkar diye ateş ettim. MTS tip 2 rahatsızlığım var. İçinde kaç tane mermi var diye şarjörü açıp bakmadım. Sonrasında hastalığım sebebiyle gözüm karardı. Bu aşamadan sonra kaç el veya nereye doğru ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Kedime geldiğimde annem yerde yatıyordu. Babam da yerde yatıyordu. Annem boynunu tutarak bana doğru geliyordu. İlk atış değdi mi bilmiyorum. Ateş ederken aramızda 3 veya 5 metre kadar mesafe vardı. Silahı bırakarak annemin yarasına bastırdım ve 112'yi aradım. Annem ve babam için ambulans istedim. Dışarı çıktığımda ambulans gelmemişti. Annem yengem ve ben hastaneye gittik. Babam o sırada içeride yatıyordu. Sonrasında polisler gelip müdahale etti" diye konuştu.

"ANNEM BOŞANMAK İSTİYORDU FAKAT BABAM KABUL ETMİYORDU"

K.K. ifadesinin devamında, "Babam uzun zamandır anneme şiddet uygulardı. Silahı sıktıktan sonra babam annemin boğazını bıraktı mı bırakmadı mı bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Olay günü kullandığım ilacı almıştım. Ağır bir ilaç olduğundan dolayı kendime hakim olamıyorum. Çok pişmanım böyle bir şey olmasını istemezdim. Babamı öldürmek istemezdim. Babam kuvvetli bir adamdı onu ayırmak isteseydim de ayıramazdım. Babamla aram çok iyiydi. Annemle babamı ayırmaya çalıştığım zamanlarda beni de vuruyordu. Ben asla 'annemin boğazını sıkıyordu bende kafasına sıktım' demedim. Olaydan bir iki ay önce annem boşanmak istiyordu fakat babam kabul etmiyordu. Olaydan sonra silahı temizlemedim" dedi.

"EŞİM BİR GECE OĞLUMU BOĞMAYA ÇALIŞMIŞTI ONU KURTARDIM"

Şiddetli geçimsizlikleri olduklarını aktaran anne G.K. ise "O gün banyoda temizlik yaparken eşim bana beddua etmeye başladı, bizde tartıştık. Bana 'Allah belanı versin ölmeni istiyorum. Annen veya baban ölsün' dedi. Bende ezan okunuyor Allah sorar dedim. Mutfakta tartışma devam etti. Sandalyeyle bana vurmaya çalıştı kızım araya girdi. Beni misafir odasına iteledi, kızıma 'telefonu ver polisi arayacağım' dedim. Ben öyle deyince daha çok sinirlendi boğazıma yapıştı. O esnada silah sesi duydum boynumda bir acı hissettim ne olduğunu anlayamadım. Eşim yere düştü o sırada kapıda oğlumu gördüm. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendimi koridora attım. Oğlum bana müdahale etti. O an vurulduğum için şoka girmiştim. Eşime ondan dolayı müdahale edemedim. Silah her zaman dolabın içindeydi. Şarjörü he zaman doluydu. Eşim bir gece oğlumu boğmaya çalışmıştı onu kurtardım. Bu olay bir ay öncesinde olmuştu. Ben oğlumdan şikayetçi değilim. Ben eşimden boşanmak istiyordum fakat kendisi kabul etmiyordu" ifadelerini kullandı.

İfadelerin ardından mahkeme, eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.