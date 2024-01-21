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Güncel

Babasını öldürüp kaçtı, cinayeti telefonla ihbar etti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde öz babasını bıçaklayarak öldüren ve ardından olay yerinden kaçan oğlu, olayı telefonla bildirerek ihbar etti. Öz babasını sırtından bıçaklayan cinayet şüphelisi oğul, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA21 Ocak 2024 Pazar 00:29 - Güncelleme:
Babasını öldürüp kaçtı, cinayeti telefonla ihbar etti
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İzmir'in Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesi 3080 sokakta bulunan bir evde, saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, B.İ., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak babasını bıçakladığını, ölmüş olabileceğini bildirdi.

İhbar üzerine evde yapılan incelemede sırt kısmından üç bıçak darbesi aldığı öğrenilen baba Cihan İnan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Babasını bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan B.İ. ise, kısa zaman sonra bölgeye yakın başka bir sokakta yakalanarak gözaltına alındı.

Evlat cinayetine kurban giden babanın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TARTIŞMA YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan sorgulanmak üzere emniyete götürülen B.İ.'nin ilk ifadesinde, yaklaşık bir ay önce anne ve babasının tartıştığını ve bu süre zarfında babasıyla konuşmadığını, olay anında evde babasıyla tartışma yaşadığını ve bu tartışmanın devamında cinayeti işlediğini söylediği ileri sürüldü.

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