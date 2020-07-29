İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2020 Çarşamba / 8 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9437
  • EURO
    8,1797
  • ALTIN
    436.719
  • BIST100
    1152.7
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Babasının arabasını çaldı, kovalamacada polis otosuna çarptı
Güncel

Babasının arabasını çaldı, kovalamacada polis otosuna çarptı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde babasının kiraladığı otomobili çalan çocuk, kovalamaca sonucu kaçarken polis otosuna çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken araçlar kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

IHA29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:42 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:42
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Davutlar Polis Merkez karakoluna giden bir kişi kiraladığı 09 BR 983 plakalı otomobilin oğlu tarafından çalındığını ihbar etti. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri Davutlar ve Kuşadası civarında çalınan otomobili aramaya başladı. Gece saat 00.30 sıralarında otomobilin, Kuşadası ilçesine giriş yaptığını öğrenen ekipler harekete geçerek sokak sokak aracı aramaya başladı. Kadınlar Denizi Mahallesi’nde otomobile rastlayan ekipler otomobili durdurmaya çalıştı. Araç sürücüsü Mahsun G. dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kadınlar Denizi kavşağında Çarşı ve Mahalle Bekçileri’nin de dur ihtarına uymayan araç son sürat gitmeye devam etti. Boyalık yolu üzerinde sivil polis otosu yolu keserek aracı durdurmaya çalıştı. Çalıntı araç son sürat önce sivil polis otosuna daha sonra E. S.’ye ait 55 VA 078 plakalı otomobile çarptı. Hızını alamayan otomobil kavşakta bulunan direğe çarparak durabildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken otomobilde bulunan kişiler gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.