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Babasının cenazesine giderken hayatını kaybetti

Bursa'nın Kestel ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren sürücü ile bir gün önce vefat eden babasının cenazeleri yan yana defnedildi.

AA8 Kasım 2024 Cuma 16:40 - Güncelleme:
Babasının cenazesine giderken hayatını kaybetti
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Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Ün (84), geçirdiği rahatsızlık nedeniyle dün hayatını kaybetti.

Babasının vefat haberini alan gurbetçi Şaban Ün (58), İsviçre'den uçakla Türkiye'ye geldi.

Şaban Ün idaresindeki 16 ARP 395 plakalı otomobil, gece Kestel ilçesinde Bursa-Ankara kara yolu Ümitalan mevkiinde kontrolden çıkarak kayalığa çarptı.

Çevredekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan Ün, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Peş peşe iki acıyla sarsılan aile üyeleri, 4 erkek kardeşin en büyüğü olan Şaban Ün'ün de vefat etmesi nedeniyle cuma namazı sonrası yapılacak cenaze törenini ikindi vaktine aldı.

Baba-oğulun cenazeleri, yakınları tarafından Yenişehir ilçesindeki Merkez Çınarlı Camisi'ne getirildi.

Ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla tabutları yan yana konularak kılınan namazların ardından İbrahim ve oğlu Şaban Ün'ün cenazeleri, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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