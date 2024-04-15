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Babasıyla tartıştı: Kardeşini sokak ortasında bıçakla rehin aldı

Bursa'da babasıyla tartışan kişi, kardeşini sokak ortasında bıçakla rehin aldı. Polis ekiplerinin dakikalarca uğraştığı şahıs, babasının gelmesiyle ikna oldu.

IHA15 Nisan 2024 Pazartesi 09:58 - Güncelleme:
Babasıyla tartıştı: Kardeşini sokak ortasında bıçakla rehin aldı
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Merkez, Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde oturan E.G. babasıyla yaşadığı tartışma sonrası erkek kardeşini bıçakla sokak ortasında rehin aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri çerçevesinde saldırganı dakikalarca ikna etmek için uğraştı. Babasıyla konuşmak isteyen gencin isteğini kırmayan ekipler, saldırganı sakinleştirmek için bir süre bekledi. Babanın olay yerine gelmesiyle kardeşini bırak ağabey, polis ekiplerince gözaltına alındı. O anlar kameraya yansırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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