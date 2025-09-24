Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz yöntemlerle ve bedeli yüksek şekilde düzenlenen ekspertiz raporlarıyla bazı yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığı kazandığına yönelik Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) gelen ihbar üzerine soruşturma başlattı.

Gizli tanık beyanları ve saha araştırmaları sonucunda organize suç örgütünün, yasada öngörülen Türk vatandaşlığı kazanılmasına yeter miktarda dövizin ülkeye girişi olmadan hayali para trafiği gerçekleştirdiği tespit edildi.

Suç örgütü mensuplarınca muvazaalı satış işlemi yaptırıldığı, bu işlem için de vatandaşlık kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat temin edildiği anlaşıldı. Sahte içerikli yüksek değerli ekspertiz raporları doğrultusunda mülk edinme yoluyla vatandaşlık kazandırmayı düzenleyen kanunun amacına aykırı şekilde hareket edilerek, devletin zarara uğratıldığı belirlendi.

Örgütün muvazaalı satılmış olan gayrimenkulü ilk sahibine veya örgüte yakın kişilere iade ettiği, iade işlemini garanti altına almak amacıyla yabancı uyruklu kişilere taahhüt senetleri imzalattırdığı, örgütte bu yönteme "BABATAK" isminin verildiği tespit edildi.

- MASAK RAPORU HAZIRLANDI

Savcılığın talebi doğrultusunda hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu verilerinden, organize suç örgütü üyelerinin para hareketleri saptandı.

Soruşturma kapsamında, hayali satışlar dolayısıyla 451 yabancı uyruklu kişiye, 50 bin dolar karşılığında, aileleriyle birlikte 1198 usulsüz Türk vatandaşlığı kazanımının gerçekleştirildiği, usulsüz işlemlerin de 181 milyon 200 bin dolar döviz girişi kaybına neden olduğu belirlendi.

Savcılık, 1'i örgüt elebaşı, 2'si örgüt yöneticisi, 46'sı örgüt üyesi, 82'si gayrimenkul uzmanı olmak üzere 131 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Polis ekipleri, İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 104'ünü gözaltına aldı.

Usulsüz Türk vatandaşlığı kazanan kişilerin, "5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na muhalefet" suçu nedeniyle vatandaşlıklarının iptal edileceği öğrenildi.