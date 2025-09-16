Babaya tokat atan maganda ve kardeşi adliyede

İki çocuğuyla birlikte okul yolunda yürüyen baba, süratli şekilde yanlarından geçen lüks cipin sürücüsünü sözlü olarak uyardı.

Babanın tepkisi üzerine öfkelenen sürücü, aracıyla bir süre ilerledikten sonra geri dönerek babanın önünü kesti.

Araçtan inen sürücü, çocuklarının yanında duran babayla kısa süreli bir tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine kontrolünü kaybeden sürücü, babanın boğazını tuttuktan sonra çocuklarının gözü önünde tokat attı.

İsminin O.C. (33) olduğu öğrenilen sürücü ile 17 yaşındaki kardeşi C.C., polis ekipleri tarafından dün gözaltına alındı.

Olaya ilişkin ifadesi Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan O.C. ile kardeşi C.C. adliyeye sevk edildi.