30.01.2020 16:02 - Güncelleme: 30.01.2020 16:02

Bu akşam saat 20:00'da özel bölümü ekranlara gelecek olan Babil dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Babil hangi kanalda? Babil konusu nedir, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Star Tv'nin yeni dizisi Babil'de Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver gibi isimler başrolde yer alıyor Babil ilk bölümünde, idealist, çalışkan ve dürüst bir ekonomi profesörü olan İrfan, uğradığı bir iftiranın sonucu işini kaybeder. Yaşadığı haksızlığı sindiremeden oğlu Deniz'in ölümcül hastalığı ortaya çıkar. İrfan'ın kısa sürede çocuğunun ameliyatı için gerekli olan parayı bulması gerekmektedir. Babil dizisine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

BABİL HANGİ KANALDA?

Babil dizisi Star Tv ekranlarında yayın hayatına devam ediyor. Babil dizisi bu akşam saat 20:00'da özel bölümü ekranlara gelecek.

BABİL KONUSU NEDİR?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda’nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen’den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay’ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman’ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?

BABİL OYUNCULARI KİMLER?

Halit Ergenç –İrfan-

İrfan haksızlıkların karşısında dimdik durabilen; kararlı ve inatçı bir ekonomi akademisyendir. Oğlu için hırsızlık yapan İrfan’ın tek amacı oğlunu hayatta tutmaktadır; ancak planladığı hiç bir şey planladıkları gibi olmaz. En sevdiği insan bile onu yarı yolda bırakır.

Aslı Enver –Ayşe-

Ayşe idealist bir genç kızdır. Süleyman’ın asistanı olarak çalışır. Sempatik ve dürüst olduğu kadar akıllı ve güzel de bir kızdır. Fedakar ve güçlü bir kız olan Ayşe’nin ortaya çıkartması gereken bir sır vardır. Ayşe bu sırrın peşinden koşarken bazen İrfan’ın karşısında bazen de yanında olur ama Ayşe sonunda İrfan’dan etkilenirler.

Ozan Güven –Egemen-

Egemen Eda ve İrfan’ın çocukluk arkadaşıdır. Egemen İrfan için büyük bir işe kalkışır; çünkü Egemen hayatı uçlarda yaşamayı sever; eğlenceli bir adamdır. Şeytan tüylü olduğu için kadınları etkilemeyi başarır.

Birce Akalay –İlay-

İlay Süleyman’ın sevgilisidir. İrfan ile de geçmişte nişanlanmış ve ayrılmıştır. Çekici, sofistike, çok güzel, mesafeli bir kadındır.

Nur Fettahoğlu –Eda-

Eda İrfan’ın eşidir. Güzel bir kadındır; iyi bir anne ve iyi bir dosttur ama tehlikeli de bir düşmandır. İrfan’ı çok sevmiştir; ama imkansızlıklar onu canından bezdirmiştir. Oğlu için kocasından bile vaz geçer. Çıkarcı bir tiptir.

Mesut Akusta –Süleyman-

Süleyman karanlık bir iş adamıdır. Parası çoktur ama hiç vicdanı yoktur. Eski tefecilerdendir. İlay’a saplantılı şekilde aşık olan Süleyman oldukça hırslı ve acımasız da bir adamdır.

Beren Kasımoğulları –Deniz-

Deniz Eda ve İrfan’ın oğludur. Şuanda 7 yaşında olan Deniz’in beyninde bir tümör vardır ve bu hastalık Deniz’i her an öldürebilme potansiyeline sahiptir.