İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2026 Cuma / 15 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,1801
  • EURO
    53,0818
  • ALTIN
    6661.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  Bacağını kıran kadının yardımına ambulans helikopter yetişti
Güncel

Bacağını kıran kadının yardımına ambulans helikopter yetişti

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde tarlada düşerek bacağı kırılan kadın, ambulans helikopterle Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

IHA1 Mayıs 2026 Cuma 10:00 - Güncelleme:
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Salıpazarı ilçesi Konakören Mahallesi'nde tarlada çalıştığı sırada düşen 53 yaşındaki Fatma Çakıcı'nın bacağı kırıldı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen kara ambulansı ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen hastaya ulaştı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan hastanın sağ bacağındaki kırığa şişme atel uygulanarak durumu stabilize edildi. Arazi şartlarının ulaşımı zorlaştırması üzerine bölgeye ambulans helikopter yönlendirildi. Ambulans helikopter okul bahçesine zorlu bir iniş yaptı.

Kara ambulansı ekibinden teslim alınan yaralı kadın, ambulans helikopterle Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Zorlu şartlarda hastaya ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştiren kara ambulansı ekiplerinin başarılı çalışması dikkat çekerken, hastanın tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Mızrak:Tam isabet, sıfır engel

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.