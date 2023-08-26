'Badem göz' ameliyatı bu hale getirdi!

Gonca Akdemir özel bir klinikte badem göz ameliyatı oldu. '6 ay sonra izi kalmaz' denilen dikişler yüzünde yaralar oluşturunca doktoru U.A.'nın kapısına dayandı. 'Mini yüz germeyle izleri yok ederiz' diyen doktor, Akdemir'e iki operasyon daha yaptı. Yüzü tanınmaz hâle gelen genç kadın bu kez doktordan şikâyetçi oldu. Klinik, doktor U.A.'yı kovdu, Akdemir'in 42 bin liralık toplam ödemesini iade etti ama genç kadın, "Başka kadınların canı yanmasın" diye hukuk mücadelesini sürdürmekte kararlı.

Göz kapakları ve çevresinde oluşan kırışıklıkları gidermek amacıyla yapılan ve 'badem göz ameliyatı' olarak bilinen estetik müdahale için 5 ay önce bıçak altına yatan İzmirli 1 çocuk annesi Gonca Akdemir'in (31) hayatı kâbusa döndü. Özel bir klinikte yapılan ameliyat öncesi 6 ayda yüzünde hiçbir iz kalmayacağı söylenen Akdemir, yüzünde açılan dikişler nedeniyle yaralar oluşunca doktoru U.A.'nın kapısını çaldı.

İddiaya göre U.A. bu kez "Mini yüz germe ile bunu yok edebiliriz" deyince Akdemir'e bu kez de iki yüz germe operasyonu yapıldı. Ancak toplamda 42 bin lira ödemesine rağmen yüzünün durumu daha kötü hâle gelen Akdemir bu kez doktor U.A.'dan şikâyetçi olmak için savcılığın yolunu tuttu. Yüzü için hukuk mücadelesi vermeye hazılanan genç kadın Sabah'a konuştu: "Yüzümdeki izler daha belirgin yaralar haline geldi. Klinik, doktoru işten çıkardı ve bana paramı ödedi ama yarım kalan tedavimin tamamlanması ve mağduriyetimin giderilmesi için o doktordan şikâyetçiyim. Yaptığı yanına kalmamalı. Başka kadınların canı yanmasın istiyorum."

Badem göz ameliyatı son dönemde hem kadınlar hem erkekler tarafından sık tercih ediliyor. Bu sayede gözler daha iri ve çekik bir görünüme kavuşuyor. Kişinin bakışları hem daha genç hem de daha derinlikli bir ifade kazanabiliyor. Ancak giderek yaygınlaşan estetik kliniklerdeki tecrübeli personel yetersizliği ve estetik yaptıranların yaş ortalamalarının düşmesi bu alanda bazı endişelere yol açmıştı.