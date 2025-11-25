İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2025 Salı / 5 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4491
  • EURO
    49,0356
  • ALTIN
    5629.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • BAE ajanlarına MİT operasyonu! 4 isim deşifre oldu
Güncel

BAE ajanlarına MİT operasyonu! 4 isim deşifre oldu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) istihbarat servisi mensuplarının Türkiye'de yaptıkları casusluk faaliyeti deşifre edildi. MİT ve TEM koordinesinde yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, yurtdışında olduğu tespit edilen bir şüpheli için de yakalama kararı çıkarıldı.

AA25 Kasım 2025 Salı 11:42 - Güncelleme:
BAE ajanlarına MİT operasyonu! 4 isim deşifre oldu
ABONE OL

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Başsavcılığın koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yürütülen "askeri ve siyasal casusluk" faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat servisi mensuplarının Türkiye'de bulunan bir GSM firmasından temin ettiği numara ile sahte profiller üzerinden, ülkemizde faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında görev yapan yönetici pozisyonundaki personel, Dışişleri Bakanlığı tarafından kullanılan bir telefon, bazı yabancı ülkelerin resmi görevlileri ile irtibata geçerek kritik pozisyonlarda çalışan personellere ilişkin biyografik veri derlemeye çalıştığı tespit edilmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat mensuplarının talimatı doğrultusunda bahse konu faaliyetler için temin edilen ve Türkiye'de bulunan bir operatöre ait GSM hattını satın alan, satın alınan bu GSM hattını Birleşik Arap Emirlikleri ülkesine götürerek istihbarat mensuplarına veren ve birbirleriyle irtibatları bulunan 4 kişi tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Tespit edilen 4 şüphelinin yakalanmasına, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik bugün gerçekleşen operasyonda 3 şüphelinin yakalandığı, 1 şüphelinin ise yurtdışında olduğundan dolayı hakkında yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

  • istihbarat
  • operasyon
  • casus
  • milli istihbarat teşkilatı

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.