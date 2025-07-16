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BAE Devlet Başkanı Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Nahyan'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ı resmi törenle karşıladı

HABER MERKEZİ16 Temmuz 2025 Çarşamba 15:03 - Güncelleme:
BAE Devlet Başkanı Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Nahyan'ı resmi törenle karşıladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ı resmi törenle karşıladı.

Resmi karşılama töreninin ardından Al Nahyan ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Toplantısı ve anlaşmaların imzalanması sonrası Al Nahyan onuruna resmi akşam yemeği verecek.

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