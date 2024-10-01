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BAE Hartum Büyükelçilik konutuna yapılan saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Hartum Büyükelçilik konutuna yapılan saldırıyı kınadı.

AA1 Ekim 2024 Salı 12:51 - Güncelleme:
BAE Hartum Büyükelçilik konutuna yapılan saldırıya kınama
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Bakanlıktan, BAE'nin Hartum Büyükelçilik konutuna düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türkiye, BAE Hartum Büyükelçiliği konutuna yapılan saldırıyı, uluslararası hukuk ve diplomatik normların açık bir ihlali olarak değerlendirmekte ve kınamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin tüm taraflara uluslararası hukuka saygı gösterme çağrısı yaptığı açıklamada, diplomatik misyonların dokunulmazlığının, Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi uyarınca korunmasının önemi vurgulandı.

Açıklamada, "Türkiye, Sudan'da ateşkes sağlanması ve kalıcı barışın tesis edilmesi yönündeki çabalarına kararlılıkla devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

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