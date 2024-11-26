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BAE'de İsrailli hahamı öldüren 3 Özbekistan vatandaşı MİT ve emniyet tarafından İstanbul'da yakalandı

İsrail'in iki gün önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) öldürüldüğünü açıkladığı İsrail/Moldova vatandaşı haham Tzvi Kogan'ın katilleri Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve Emniyet'in düzenlediği gizli bir operasyonla yakalandı.

26 Kasım 2024 Salı 21:42 - Güncelleme:
BAE'de İsrailli hahamı öldüren 3 Özbekistan vatandaşı MİT ve emniyet tarafından İstanbul'da yakalandı
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2020 yılından beri Dubai'de Koşer bir market işleten haham Kogan'ı öldüren üç Özbekistan vatandaşının kaçtığının tespit edilmesi ile BAE hükümeti Türkiye'den yardım istedi.

İstenen yardım üzerine devreye giren MİT, hahamı öldüren faillerin yakalanması için çalışmalara başladı. Hangi uçakta olduklarının tespiti ile başlatılan operasyon hiçbir şüphe oluşturmaması amacı ile oldukça gizli yürütüldü.

Şahısların İstanbul'a inmesi ile devreye Emniyet güçlerinin girdiği ve herhangi bir kargaşaya mahal vermemek için havaalanından çıkmaları beklenen katillerin bindiği taksinin MİT ve Emniyet tarafından adım adım izlendiği ifade edildi.

Yolculuk ettikleri taksi trafik kontrolü için durdurulup, polis tarafından yapılan kimlik kontrolü sonucu BAE tarafından arama kaydı olan üç şahıs yakalandı.

Hahamı öldüren 28 yaşındaki Alimbay TAHİROVİÇ, 28 yaşındaki Mahmudcan ABDURRAHİM ve 33 yaşındaki Azizbek KAMİLOVİÇ suçu işledikleri ülke olan BAE'ye iade edildi.

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