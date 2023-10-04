BAE'den depremzede öğrencilere destek

BAE'nin Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Adıyaman merkez ve Gölbaşı ilçesinde depremzede öğrencilere yardımda bulundu. Adıyaman merkezde K-14 konteyner kentte kalan 700 öğrenci, Gölbaşı Mikdat Sümer Ortaokulu, Gölbaşı Gazi İlkokulunda ise 400 öğrenciye yardımda bulunuldu.

Yardım törenine katılan BAE Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri'ye okul yöneticileri tarafından teşekkür plaketi verildi. Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilişkilerinin gelişmesiyle ilgili olarak, "Birleşik Arap Emirlikleri, devletleri için en önemli unsur insandır, bizim için buradaki çocukların sevinci gülümsemesi çok önemlidir. Çünkü ülkelerimizin geleceğini temsil eder. Biz de hep yanınızdayız, sizi unutmayacağız. Evet 2021'den beri bu yana Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanının ziyaretinden sonra gerçekten Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri devleti arasındaki ilişkiler en üst seviyeye ulaştı. Ondan sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3-4 defa ziyarete gitti. Her iki ülkenin yöneticilerin ilişkileri en üst seviyeye çıkartma yönündeki görüşleri çerçevesinde gidiyoruz. Gerçekten bayağı büyük adımlar atıldı. Biz şunu da unutmayalım, bizim devletimizin kurucusu Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahayan onun bize bıraktığı emanet ve ülkelerin kardeşliği emanetini muhafaza etmeye çalışıyoruz. İki ülkenin idaresinin görüşleri çerçevesinde son 2 yılda bayağı projeler geliştiriliyor. Bayağı ilişkiler en üst seviyeyi alınıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk günden beri verdikleri talimatının üzerinden çerçevesinde giderek Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin arasındaki ilişkileri en üst seviyeye veya kardeşlik bağlantısını daha çok güçlendirmek için biz şimdi buradayız. Aslında burada şunu demek için geldik, ey Adıyamanlılar, öğrenciler biz sizi unutmayacağız, hep yanınızdayız. Bugün Adıyaman'da da bir tur attık. Gerçekten hasar oranı bayağı büyük, onun için Adıyaman'ı seçtik" dedi.