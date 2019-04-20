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BAE'li ajanlar Dahlan'a yakın isimler çıktı

MİT, Kaşıkçı cinayetinden sonra Türkiye’ye gelip, muhalif Araplar ve öğrencilerle ilgili bilgi toplayan 2 casusu Esenyurt’ta yakaladı. Ortadoğu’nun kiralık katili olarak anılan Muhammed Dahlan’a yakın olan Z.H ve S.S.’nin Birleşik Arap Emirlikleri hesabına ajanlık yaptıkları tespit edildi.

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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken şok bir gelişme yaşandı. İstanbul’daki muhalif Arapları izleyip fişleyen ve Türkiye’ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Birleşik Arap Emirlikleri istihbaratına mensup iki ajan İstanbul’da kıskıvrak yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Cemal Kaşıkçı cinayetinden birkaç gün sonra Türkiye’ye giren Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı Z.S.’yi adlı kişiyi takibe alındı.
 
6 AY TAKİP EDİLDİLER
Z.H. ise S.S.’ye yardımcı olarak yaklaşık 1 ay önce gönderildi. MİT adım adım takip ettiği 2 isime geçtiğimiz pazartesi günü operasyon düzenledi. Esenyurt’ta bir ev ve otele düzenlenen baskında 2 casus gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ajanlarla birlikte özel şifreli bilgisayarlar ve evraklar ele geçirildi. İki isim sorgularında Birleşik Arap Emirlikleri adına istihbarat faaliyeti yürüttüğünü itiraf etti.
MUHALİF ARAPLARA FİŞLEME
Türkiye’de bir eleman ağı kurmaya çalışan iki ajan, para karşılığında eleman temin etti. Şüpheliler Türkiye’deki muhalif Arapları ve öğrencilerle ilgili bilgi toplayarak Birleşik Arap Emirlikleri istihbaratına aktardı. Ajanların sadece Türkiye’deki muhalif Arapları fişlemekle de kalmadı. Türkiye karşıtı yapı oluşturmak için çalışmalar yürüten ajanların bu kapsamda bazı gazetecilerle görüştüğü, para karşılığı haberler yaptırdığı iddia ediliyor. Birçok kez Türkiye’ye giriş çıkış yaptığı belirlenen ajanların Cemal Kaşıkçı cinayetinde rol alıp almadığı araştırılıyor.
DAHLAN’IN CASUSLARI
Yeni Şafak'ın haberine göre, Daha önce bölgedeki birçok ülkede görev yaptığını belirlenen Filistin asıllı casusların, ‘Ortadoğu’nun kiralık katili’ olarak anılan Muhammed Dahlan’a yakın isimler olduğu belirtildi. Dahlan, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın tetikçiliğini yapıyor. Dahlan’ın, bu iki prens adına Filistin’den Yemen’e kadar dünyanın dört bir yanınca onlarca isimi infaz ettiği biliniyor. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen casuslar burada da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorgulandı. BAE vatandaşı iki şüpheli ‘siyasi ve askeri casusluk’, ‘uluslararası casusluk’ suçlamasıyla sevkedildiği Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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