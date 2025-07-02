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BAE'ye ait uçakta motor arızası! Esenboğa'ya acil iniş yaptı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) İstanbul'a giden AirArabia Havayolları'na ait 144 yolcu ve mürettebatın bulunduğu öğrenilen uçak, motorunda meydana gelen arıza nedeniyle Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı.

AA2 Temmuz 2025 Çarşamba 20:23 - Güncelleme:
BAE'ye ait uçakta motor arızası! Esenboğa'ya acil iniş yaptı
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Alınan bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan kalkan ve İstanbul Havalimanı'na giden AirArabia Havayollarına ait "ABY287" sefer sayılı Airbus A320-214 tipi yolcu uçağının sol motoru, uçuş sırasında arızalanarak durdu.

Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu, Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönelerek "tam acil durum" ilan etti. Uçak, tek motoruyla sorunsuz şekilde piste inişini tamamladı.

GÜVENLİ BİR PARK ALANINA ÇEKİLDİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Ankara Esenboğa Havalimanı ARFF (Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) ekipleri de pist çevresinde ve acil durum bekleme noktalarında önlem aldı.

İçerisinde 144 yolcu ve mürettebatın bulunduğu öğrenilen uçak, ARFF ekiplerinin eşliğinde güvenli bir park alanına çekildi.

Yolcuların uçaktan tahliye edilerek terminale alındığı bildirildi.

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