Bağ evinde dehşet: İşkence ve gasp davasında kan donduran savunma

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 Temmuz 2023'te müşteki Safa Y.'nin (35), şüpheli Emre A. (30) tarafından Başiskele Yuvacık'taki ormanlık alanda bulunan bir kulübeye çağrıldığı, burada sanık Selçuk Ş. (45) ve diğer şüpheliler tarafından darbedildiği, silahla tehdit edilerek banka hesabından zorla para transferi yaptırıldığı öne sürüldü.

Müştekinin daha sonra zorla araca bindirilerek Körfez ilçesinde Selçuk Ş.'ye ait depoya götürüldüğü aktarılan iddianamede, elleri plastik kelepçeyle bağlanan Safa Y.'nin yaklaşık 6 saat burada tutulduğu, sopa, şişe ve silah kabzasıyla darbedildiği ifade edildi.

Yakınlarından zorla 11 bin lira para istettirilen müştekinin kaçmaya çalıştığı sırada ise korkutma amacıyla arkasından ateş açıldığı bilgisi de yer aldı.

Savcılık, Selçuk Ş. ile Emre A.'nın olayın asli failleri olduğunu değerlendirirken, diğer sanıkların da eylemlere iştirak ettiğini belirtti. Soruşturma kapsamında sanıklardan Emre A., Ecemnur S., Kemal Ç., Mehmet E. ve Selçuk Ş. tutuklandı; Ercan D., Ersin K. ve Mehmet K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu şüpheliler, 7 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

HAYATINI KAYBEDEN EMRE A.'NIN DOSYASI DÜŞÜRÜLDÜ

Olayla ilgili davanın ilk celsesi, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuksuz sanıklar ve başka suçtan tutuklu bulunan Selçuk Ş. ile taraf avukatları katıldı. 9 Mayıs'ta İzmit ilçesindeki ikamette uyuşturucu kullandığı iddiasıyla hayatını kaybeden Emre A.'nın hakkındaki kamu davasının düşürüldüğü belirtildi.

SELÇUK Ş.: "HEM ARABAMI HEM DE PARAMI ÇALDI"

'Kasten öldürme' suçundan 18 yıl hüküm giyen Selçuk Ş., bu duruşmadaki savunmasında, "Safa'yı şahsen tanımıyordum. Ancak başkasının vasıtasıyla tanıdım. Kalacak yeri olmadığı için daha önce depomda kalmıştı. Olayın yaşandığı tarihlerde cezaevinden yeni çıktığım için köfte tezgahımı taksitle almıştım. Sabahattin ve Safa benim ekmek teknemi çaldı. Gidip şikayetçi oldum. Sabahattin başka suçtan cezaevine girdi. Birkaç ay sonra Safa beni aradı. 'Senin aracını çaldık, buluşalım halledeceğim' dedi. Buluştuk, 10 bin lira borcum olduğunu söyledim. İBAN ile gönderebileceğini söyledi. ATM'den hesabına parayı yatırdık ancak o parayı çalıp Ercan'ın evine gitmiş" dedi.

"PAKETİN HAZIR"

Ercan D.'nin evinde Safa Y.'nin uyuşturucu kullandığını ve onunda eşyalarını çalarak kaçtığını öne süren Selçuk Ş., savunmasına şöyle devam etti:

"Emre'yi aradım, Safa'nın paramı çaldığını, uyuşturucu ortamında denk gelirlerse bana haber vermesini söyledim. Sabaha karşı Emre beni görüntülü aradı, 'Paketin hazır' dedi. Safa'yı bağ evinde sandalyeye bağlanmış, dövülmüş şekilde gördüm. Emre zaten bana, 'Ecem diye bir kadın var, ben Safa'yı onunla düşürürüm' demişti. Belirtilen adresin yakınına gittim. Ersin ve Ecem beni alarak bağ evine götürdü. Bağ evinde Ercan'dan çalınan eşyalar da vardı. Safa'nın derdi herkesi tokatlayıp Konya'ya gitmekti. Orada bulunan hiç kimseyi tanımıyordum. Araçla Körfez'de bulunan depoma gittik. Emre ve Ecem de motosikletle geldi. Safa'yı bağ evinde beyzbol sopası ile dövmüşlerdi. Depoda Safa'yı koltuğa oturdum, 'Bu kadar sana iyilik yaptım, neden böyle yaptın?' deyip sopa ile birkaç kez vurdum."

"16 SENE CEZAEVİNDE YATTIM, AİLEMİ TOPARLAYIP EKMEK PEŞİNE DÜŞTÜM ANCAK SAFA GELİP BENİM ARACIMI ÇALDI"

Olay günü eşyaları çalınan Ercan D.'yi de aradığını söyleyen Selçuk Ş., "Ercan'ı aradım, 'Gel malzemelerini al' dedim. Birilerine 'Plastik kelepçe al' dedim. Safa bana, 'Babamı arayayım, paranı gönderteyim' dedi. Birilerini aradı ve hesabıma 10 bin lira geldi. Para gelmeyeceğini düşündüğüm için zarara girmemek amacıyla 3 bin lira da Ercan'dan istemiştim. Safa'yı korkutmak amacıyla da 1 el yere doğru ateş ettim. Sonra kaçmasın diye Ercan'a Safa'ya plastik kelepçe takmasını söyledim. Kelepçeyi ters takmış, Safa da elini açıp camdan kaçtı. 16 sene cezaevinde yattım, ailemi toparlayıp ekmek peşine düştüm ancak Safa gelip benim aracımı çaldı. Safa dava sürecinde gelip benden özür diledi, davacı değil. Depoda kimse Safa'yı dövmedi ancak bağ evinde onu dövmüşler" ifadelerini kullandı.

ECEMNUR S.: "BENİM AMACIM UYUŞTURUCU KULLANMAKTI"

Mağduru tanımadığını söyleyen Ecemnur S. ise "Benim amacım uyuşturucu kullanmaktı. Emre telefonumdan Safa'yı aradı. Kendisi uyuşturucu getirdi. Daha sonra Ersin'in evine gittik. Ailesi evde olduğu için Kemal, Ersin, Sefa, Emre ve İbrahim ile Mehmet K.'nın dağ evine gittik. Safa'nın getirdiği uyuşturucu maddeyi kullandık. Ersin ile beraber annesine telefonunu vermek için bağ evinden ayrıldık. Üstümüzü değiştirip geri dönecektik. Emre, Selçuk isimli birinin geleceğini ve onu da almamızı söylemişti. Onu da aldık bağ evine geldik. Uyuşturucu etkisinde olduğum için ara sıra içeri girip çıkıyordum. İçerde ne olduğundan haberim yok. Telefonundan hesaplarına para aktardıklarından haberim yok. Darp olayını da görmedim. Dağ evinde Safa'ya cebir olmadı. Ardından beraber Körfez'e gittik. Safa ile Selçuk ve Emre arasında alacak verecek meselesi konuşuldu. Selçuk, Safa'ya sopa ile vurmaya başladı. Ersin ve İbrahim depoya hiç gelmedi. Selçuk, Safa'ya 'Aileni ara, para iste' dedi. Selçuk, korkutmak amacıyla da yere ateş etti. Depoda birkaç kişi daha vardı ancak onları tanımıyorum. Selçuk, Safa'nın telefon ve tabletini Emre'ye verip 'bunu satın' dedi. Sonra biz ayrıldık, ne oldu bilmiyorum. Selçuk, ayrıca Safa'nın ellerini plastik kelepçe ile bağladı" dedi.

ERCAN K.: "SAFA BİRİNDEN KAÇTIĞINI, HAKSIZLIĞA UĞRADIĞINI, ŞİMDİ İSE HAKKINI ALDIĞINI SÖYLEDİ"

Bağ evinde olanlardan haberinin olmadığını söyleyen Ercan K. da, "Safa'yı sanayide esnaf olması sebebiyle tanırım. Depo Selçuk'a aittir. Safa'dan bana telefon geldi, 'Sıkıntım var' dedi ve evime geldi. Birinden kaçtığını, haksızlığa uğradığını, şimdi ise hakkını aldığını söyledi. Ben lavaboya gittiğimde Safa tabletimi, ses bombamı, şarj makinemi ve 200 TL mi alıp kaçtı. Aradım, 'Yarım saate geliyorum' dedi. Gece yarısıydı. Gelmezse karakola gideceğimi söyledim. Sabaha karşı Selçuk aradı, 'Safa benim de paramı çaldı, gel eşyalarını al' dedi. Depoya gittiğimde Selçuk'un yönettiği ortam vardı, elinde de silah vardı. Safa'nın ellerini ben bağladım. Tabletimi alma amacıyla gitmiştim. Safa'ya vurmadım. Safa'nın tabletimi, ses bombasını Selçuk'a olan borcu sebebiyle aldığını düşünüyorum. Selçuk bana, 'Safa paramı ödesin, tabletini o zaman alabilirsin' dedi. Ancak para gelmeyince Emre ile Ecemnur'a tabletimi satmaları için verdi. Malzemeleri götürdüler ancak satmadılar. Ben Selçuk'tan tabletimi aldım. Safa, benim telefonumdan ailesini aradı, para istedi. Ancak tamamlayamadı, 3 bin lirasını ben Selçuk'a verdim. Safa gün içinde kaçtı. Kulağımın dibinden kurşun geçiyordu, kelepçeyi takmak zorundaydım ancak kelepçeyi açabilmesi için ters takmıştım ve bunu Safa'ya söylemiştim. Emre'nin, Safa'nın 2 bin lirasını kendi hesabına gönderdiğini bilmiyorum. Safa'nın, Şahin isimli kişinin kelepçeyi kestiği iddiası doğru değildir. Safa oradan kaçtıktan sonra onu görmedim" diye konuştu.

MEHMET K.: "OLAYDAN HABERİM YOK"

Suçlamaları kabul etmeyen Mehmet K., "Kimseyi tanımıyorum. İbrahim isimli arkadaşım beni aradı. Köpeklere yemek götürmemi istedi. Bağ evine gittim, köpeklere yemek verdim, 10 dakika durdum ve iş yerime gittim. Aralarında yaşanan olayı bilmiyorum" şeklinde konuştu.

KEMAL Ç: "SELÇUK DEPODA SİLAHIMI İSTEDİ UYUŞTURUCU ETKİSİ İLE VERDİM"

Sanıklardan Kemal Ç., "Ersin'in evinde otururken Emre uyuşturucu işini organize etti. Uyuşturucu maddeyi beraber içtik. Safa'yı darp etme gibi durum olmadı. Selçuk'un dolandırılma olayı konuşuldu. Ercan, Emre ve Safa içerdeydi, ben bazen dışarıdaydım. Darp edildiğini görmedim. Selçuk depoda silahımı istedi uyuşturucu etkisi ile verdim" ifadelerini kullandı.

Ersin K. de bağ evinde beraber uyuşturucu kullandıklarını ve darp olayına şahit olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutuksuz hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.