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Bağ evinde kumar oynayan 14 kişiye toplam 91 bin 280 lira ceza

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, bağ evinde kumar oynarken yakalanan 14 kişiye para cezası uygulandı. 2 kişi hakkında ayrıca 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.

DHA26 Ocak 2021 Salı 13:01 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 13:01
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Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynandığı ihbarı yapılan bağ evine gece saatlerinde baskın düzenledi. Evde kumar oynadığı belirlenenlerden bazıları polisi görünce kaçmaya ve saklanmaya çalıştı. Evde bulunan 14 kişi, yakalandı. Kumar masasında bulunan paralara ve kumar malzemelerine el konuldu. Evde bulunan 14 kişiye, kumar oynamak ve koronavirüs tedbirleri kapsamındaki kuralları ihlal etmekten toplam 91 bin 280 lira idari para cezası uygulandı. 2 kişi hakkında ayrıca 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.

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